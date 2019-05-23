Генеральная прокуратура Кыргызстана начала расследование в отношении бывшего судьи Нарынского горсуда Джапара Эрматова. Следователи изучают его действия по статьям «Вынесение заведомо неправосудного приговора» и «Коррупция».

Криминальный авторитет Азиз Батукаев покинул колонию строгого режима в Нарыне в 2013 году именно по решению Эрматова.

«Судья, тщательно не исследовав материалы о якобы имеющемся тяжелом заболевании Батукаева, указанном в необоснованном представлении ГСИН, удовлетворил его, что создало возможность последнему покинуть территорию Кыргызстана», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

По делу об освобождении Батукаева уже задержан экс-вице-премьер-министр Шамиль Атаханов, под домашним арестом бывший министр здравоохранения Динара Сагинбаева, а также врачи, диагностировавшие кримавторитету «острый миелобластный лейкоз», ставший поводом для освобождения.