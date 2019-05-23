Такое решение принял Первомайский районный суд вечером 22 мая.

О задержании бывшего министра здравоохранения Динары Сагинбаевой стало известно 15 мая. Это произошло на фоне возобновившегося расследования об освобождении в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева.

Кроме Сагинбаевой, по этому делу кыргызские власти задержали экс-вице-премьер-министра Шамиля Атаханова, а также врачей, поставивших Батукаеву диагноз «лейкоз», который и стал поводом для его освобождения.

Позже выяснилось, что медицинское заключение оказалось поддельным, но криминальный авторитет уже успел покинуть страну.