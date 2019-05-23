Министерство иностранных дел Кыргызстана сообщило, что 22 мая власти Казахстана сняли ограничения на ввоз картофеля, яблок и хурмы.

С 19 февраля 2019 года кыргызские яблоки, хурма и картофель не могли попасть на казахские рынки из-за того, что в овощах и фруктах «неоднократно» находили вредителей.

Также казахские власти утверждали, что у попадающих в их страну продуктов из Кыргызстана нет фитосанитарных сертификатов и документов.

Исполнительный директор объединения «Аграрная платформа Кыргызстана» Айжан Жакыпбек считает, что во введенных Казахстаном запретах «есть и вина кыргызских властей», так как фитосанитарные и ветеринарные экспертизы Кыргызстана «уступают по качеству казахским».

«И когда Казахстан говорит о том, что [они выявили] более 400 случаев несоответствия [кыргызских товаров требованиям ЕАЭС], то наши [эксперты] не могут проверить это и оспорить», — говорит Жакыпбек.

Казахстан не в первый раз ограничивает ввоз товаров из Кыргызстана на свою территорию. В октябре 2017 года на фоне конфликта тогдашнего президента Алмазбека Атамбаева с казахскими властями на целый месяц ввели ограничения на ввоз товаров и проводили усиленный контроль на границе.

Страна объяснила эти меры тем, что кыргызская продукция «не всегда соответствует требованиям ЕАЭС».