С такой инициативой выступила мэрия Бишкека. По мнению чиновников, проблемы с парковкой в городе связаны с хаотичной организацией парковочных мест и отсутствием контроля за ними.

Кроме этого, некоторые владельцы оставляют свои автомобили на тротуарах, а из-за парковок в два или три ряда на улицах создаются аварийные ситуации.

В мэрии надеются, что платные парковки появятся в Бишкеке уже через два месяца, по предварительным прогнозам, за год в бюджет может поступать от 80 до 100 млн сомов.

Начальник муниципального предприятия «Бишкекские парковки и стоянки» Дамир Жумашев сказал, что платные зоны для парковок появятся при участии частных фирм. По его мнению, такие меры помогут разгрузить центр города от машин.

«После утверждения положения в городском кенеше у нас, конечно, будут свои условия. Должны быть установлены паркоматы, соответствующие знаки, разметка, камеры. Мы обязательно поставим такие условия. Мы должны работать с использованием новейших технологий», — сказал Жумашев «Азаттыку».

Правозащитница Калича Умуралиева считает, что плата за парковку нужна, но, по ее мнению, здесь необходимо комплексное решение проблем.

«То, что они хотят экономическими методами заставить не парковаться где и как попало, может уменьшить поток машин в центре города. Но к этому же еще нужно принимать и другие меры. В центре в основном находятся все государственные органы. Естественно, весь поток госслужащих находится в центре. Они приезжают на машинах», — сказала Умуралиева.

Она добавила, что властям стоит мотивировать госслужащих приезжать на работу не на личном транспорте.

Цены и зоны платных парковок