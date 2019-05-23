С такой инициативой выступила мэрия Бишкека. По мнению чиновников, проблемы с парковкой в городе связаны с хаотичной организацией парковочных мест и отсутствием контроля за ними.
Кроме этого, некоторые владельцы оставляют свои автомобили на тротуарах, а из-за парковок в два или три ряда на улицах создаются аварийные ситуации.
В мэрии надеются, что платные парковки появятся в Бишкеке уже через два месяца, по предварительным прогнозам, за год в бюджет может поступать от 80 до 100 млн сомов.
Начальник муниципального предприятия «Бишкекские парковки и стоянки» Дамир Жумашев сказал, что платные зоны для парковок появятся при участии частных фирм. По его мнению, такие меры помогут разгрузить центр города от машин.
«После утверждения положения в городском кенеше у нас, конечно, будут свои условия. Должны быть установлены паркоматы, соответствующие знаки, разметка, камеры. Мы обязательно поставим такие условия. Мы должны работать с использованием новейших технологий», — сказал Жумашев «Азаттыку».
Правозащитница Калича Умуралиева считает, что плата за парковку нужна, но, по ее мнению, здесь необходимо комплексное решение проблем.
«То, что они хотят экономическими методами заставить не парковаться где и как попало, может уменьшить поток машин в центре города. Но к этому же еще нужно принимать и другие меры. В центре в основном находятся все государственные органы. Естественно, весь поток госслужащих находится в центре. Они приезжают на машинах», — сказала Умуралиева.
Она добавила, что властям стоит мотивировать госслужащих приезжать на работу не на личном транспорте.
Цены и зоны платных парковок
В мэрии предложили разбить все платные парковки на четыре зоны: самые высокие цены за парковку будут в центре, а самые низкие, соответственно, на окраинах Бишкека.
Центр города ограничат улицами Боконбаева, Фрунзе, Ибраимова и бульваром Молодой Гвардии. Владелец должен будет заплатить 30 сомов за первый час простоя своей машины, а последующие часы будут стоит уже 10 сомов.
Такие же тарифы введут и для платных парковок вокруг торговых центров и рынков, вне зависимости от того, где они находятся.
Дешевле парковка обойдется владельцам авто во второй зоне, ограниченной проспектом Жибек Жолу и улицами Суюмбаева, Юнусалиева, Ахунбаева, Бакаева, Толстого и Фучика. Первый час парковки будет стоить уже 20 сомов, а последующие также по 10 сомов в час.
Самыми дешевыми платные парковки будут в квадрате, ограниченном БЧК и до улицы Масалиева — водитель должен будет заплатить за первый час уже 15 сомов, а остальные обойдутся ему все также в 10 сомов.
Если платные парковки появятся, то они будут только на муниципальной территории. Это означает, что на частные парковки, а также на те, что находятся на земельных участках, предоставленных в аренду, предлагаемые правила распространяться не будут.
В Бишкеке уже существует платная стоянка на улице Шопокова. Там стоимость парковки автомобиля составляет 40 сомов, но мэрия считает эту цену завышенной. В год эта парковка приносит около 2,5 млн сомов.