Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, выступая на форуме «Чистая вода для регионов» 23 мая заявил, что власти страны ежегодно тратят более 4,8 млрд сомов на борьбу с инфекциями, которыми люди заражаются через грязную питьевую воду.

«По данным Минздрава, ежегодно в Кыргызстане регистрируются около 30 тысяч случаев острых кишечных заболеваний. А сколько незарегистрированных случаев?» — заявил президент.

По словам Жээнбекова, если решить проблемы с доступом к питьевой воде, то власти могли бы направить эти деньги на развитие регионов.

«В ближайшие пять лет будет проведена реабилитация систем водоснабжения в 24 городах и 248 селах республики», — сказал президент.

Он добавил, что в 2018 году власти уже обеспечили доступ к питьевой воде в 25 селах за счет республиканского бюджета, а еще в 17 сел воду провели благодаря международной помощи.

Жээнбеков заявил, что обеспечение сел Кыргызстана питьевой водой является одним из основных направлений его политики.

Проект «Таза Суу»

Согласно отчету омбудсмена, опубликованному в январе 2018 года, в Кыргызстане доступа к центральной водопроводной системе не имеют более 1200 сел. В 267 селах водопровод построили до 1960-х годов, а в 396 селах страны водопровода нет вообще.

C 2000 года в Кыргызстане работал проект «Таза Суу». Его целью стало обеспечение сел питьевой водой. Деньги на реализацию проекта выделили Азиатский Банк Развития и Всемирный Банк — общая сумма составила 90 млн долларов.

Однако финансирование проекта прекратилось из-за коррупционных скандалов. Генпрокуратура Кыргызстана возбудила 26 уголовных дел из-за нецелевого использования средств — 19 из них направили в суд. Сумма ущерба по уголовным делам составила 6,3 млн сомов.