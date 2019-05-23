В апреле 2019 года кыргызские власти возобновили расследование об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, которое произошло в 2013 году. Его отпустили на свободу из-за поддельного диагноза «острый миелобластный лейкоз», но когда обман раскрылся, криминальный авторитет был уже за пределами Кыргызстана.

В течение двух месяцев по делу задержали поставивших диагноз врачей, экс-главу минздрава Динару Сагинбаеву, бывшего советника главы ГСИН Калыбека Качкыналиева и бывшего вице-премьера Шамиля Атаханова. Также генпрокуратура начала расследование в отношении бывшего судьи Нарынского горсуда Джапара Эрматова, который вынес решение об освобождении Батукаева.

Кроме того, на допросы вызывали чиновников и политиков, которые были связаны с делом Батукаева — некоторые из них прямо или косвенно обвиняют в произошедшем экс-президента Алмазбека Атамбаева.

«Клооп» объясняет, как возобновление дела Батукаева связано с Атамбаевым, который согласно недавно подписанному президентом Сооронбаем Жээнбековым закону может лишиться неприкосновенности и стать фигурантом уголовного дела.



Это происходит на фоне открытого конфликта между политиками, который начался весной прошлого года.

«Знаю, кому заплатили»