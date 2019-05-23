В апреле 2019 года кыргызские власти возобновили расследование об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, которое произошло в 2013 году. Его отпустили на свободу из-за поддельного диагноза «острый миелобластный лейкоз», но когда обман раскрылся, криминальный авторитет был уже за пределами Кыргызстана.
В течение двух месяцев по делу задержали поставивших диагноз врачей, экс-главу минздрава Динару Сагинбаеву, бывшего советника главы ГСИН Калыбека Качкыналиева и бывшего вице-премьера Шамиля Атаханова. Также генпрокуратура начала расследование в отношении бывшего судьи Нарынского горсуда Джапара Эрматова, который вынес решение об освобождении Батукаева.
Кроме того, на допросы вызывали чиновников и политиков, которые были связаны с делом Батукаева — некоторые из них прямо или косвенно обвиняют в произошедшем экс-президента Алмазбека Атамбаева.
«Клооп» объясняет, как возобновление дела Батукаева связано с Атамбаевым, который согласно недавно подписанному президентом Сооронбаем Жээнбековым закону может лишиться неприкосновенности и стать фигурантом уголовного дела.
Это происходит на фоне открытого конфликта между политиками, который начался весной прошлого года.
«Знаю, кому заплатили»
Депутат Зарылбек Рысалиев, который в 2013 году возглавлял Госслужбу по исполнению наказаний, одним из первых дал интервью журналистам и сказал, что его допрашивали по делу об освобождении Батукаева.
Именно Рысалиев перечислил имена чиновников, которые, по его мнению, связаны с этим делом.
Среди озвученных была и фамилия экс-президента. Депутат посоветовал следователям допросить тех, кого он назвал.
Парламентарий также заявил, что разговаривал по телефону с Батукаевым, который объяснил, что заплатил за свое освобождение. «Я отдал деньги тому, кто у меня просил, и отдал столько, сколько просили. Я по-красному и по-черному прав, я откупился от красных, от твоих друзей и коллег откупился», — привел слова криминального авторитета Рысалиев.
Он добавил, что Батукаев рассказал, кому он заплатил, однако депутат не назвал имени этого человека журналистам. Рысалиева добавил, что этот разговор с Батукаевым записан.
«Самое главное — обидно за то, что у меня мать, семья, родственники сейчас косо смотрят, что я якобы взял что-то у Батукаева и отпустил. Но я ни копейки не брал», — заявил Рысалиев.
«Виноват Атамбаев»
Прямо обвиняет Атамбаева в освобождении Батукаева бывший омбудсмен Турсунбек Акун. По его словам, к этому делу были причастны глава аппарата президента Атамбаева Данияр Нарымбаев, глава одного из отделов в аппарате Бусурманкул Табалдиев и сам Атамбаев.
«Атамбаев стоял во главе кампании по освобождению вора в законе», — заявил Акун.
Самого Акуна в 2013 году обвинили в побеге Батукаева, что и стало поводом для его ухода с поста омбудсмена.
Еще один политик прямо обвинявший Атамбаева — Омурбек Текебаев — в 2013 году он говорил, что «президент рекомендовал закрыть расследование». Позже в 2016 году Текебаев заявил, что Батукаева из Кыргызстана в Россию «выпустил Атамбаев».
Разговор Атаханова с Атамбаевым
Экс-депутат Феликс Кулов утверждает, что освободить Батукаева решили Атамбаев и бывший вице-премьер Шамиль Атаханов, которого уже арестовали по этому делу. По словам Кулова, Атаханов пришел к Атамбаеву и объяснил, почему Батукаева нужно освободить.
Причины были следующие: следствие не доказало, что Батукаев кого-то убивал; он тяжело болен; в стране есть несколько криминальных авторитетов из-за чего возникают конфликты, поэтому Батукаева нужно отпустить.
«Тогда Атамбаев сказал Атаханову: “Если все по закону, то решайте сами”. Вот они и решили», — заявил Кулов.
По его словам, приказ освободить Батукаева отдавался именно руководству Государственной службы исполнения наказаний.
Сам Атаханов отрицает подобную беседу с Атамбаевым и говорит, что его должность «мало, что значила». По его словам, освободить криминального авторитета пытались за 10 лет до его прихода на должность вице-премьера. Но все же после побега Батукаева из страны Атаханов ушел со своего поста.
За обвинениями стоят противники Атамбаева
Депутатка парламента и соратница Атамбаева Ирина Карамушкина заявила, что дело шестилетней давности возобновили неспроста. По ее мнению, за обвинениями в отношении Атамбаева стоит нынешняя власть.
«Почему сейчас вспомнили о деле Батукаева? Потому что они специально хотят расследовать освобождение Батукаева и связать это с Алмазбеком Атамбаевым. Потому что сейчас исполняются политические заказы. Они хотят арестовать всех, кто рядом с Атамбаевым», — считает Карамушкина.
При этом пресс-секретарь СДПК Кундуз Жолдубаева заявила, что «происки оппонентов Атамбаева закончатся очередным провалом».
«Понятно, что это дело тоже пытаются прицепить к Атамбаеву. И больше всех поливают экс-президента те, на кого указывали близкие родственники Батукаева и подтверждали факт дачи крупных сумм денег», — сказала Жолдубаева.
Соавтор: Айдай Иргебаева
Фото: пресс-службы парламента и президента, радио «Азаттык».