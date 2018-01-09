Около миллиона кыргызстанцев не имеют доступ к питьевой воде — омбудсмен

Институт омбудсмена подготовил спецотчет о ситуации с доступом к питьевой воде в Кыргызстане. Он назвал ее «неблагоприятной» — всего без доступа к чистой воде в стране остаются около 1 млн человек.

Согласно документу, в Кыргызстане 1125 сел не имеют доступа к центральной водопроводной системе — жители вынуждены брать воду из открытых источников.

В 267 селах водопровод построили до 1960-х годов, а в 396 селах страны водопровода нет вообще.

Эксперты пришли к выводу, что такая ситуация с водой сложилась из-за того, что сельское водоснабжение, в большинстве случаев, находилась в бесхозном состоянии более 10 лет. Техническое состояние водопроводной системы «интенсивно ухудшилось».

По мнению авторов доклада, проблемы с доступом к питьевой воде появились из-за ускоренной урбанизации, изменения климата, загрязнения окружающей среды, а также истощения водных ресурсов.

Эксперты считают, что проблему с доступом к питьевой воде можно решить. Для этого власти разработали программу по развитию питьевого водоснабжения в населенных пунктах Кыргызстана на 2014-2024 годы — ее оценили в 20 млрд сомов.

На ремонт и строительство новых водопроводов в 425 селах страны направят 6,9 млрд сомов. На строительство системы водоотвода в 27 районных центрах — 1,6 млрд сомов.

C 2000 года в Кыргызстане осуществлялся проект «Таза Суу» — целью программы стало обеспечение сел страны питьевой водой. Деньги на реализацию проекта выделили Азиатский Банк Развития и Всемирный Банк — общая сумма составила 90 млн долларов.

Первые итоги проекта подвели в 2009 году. За это время в более 500 селах установили водопроводы. Однако из-за выявления коррупционных схем в проекте, Азиатский Банк Развития отказался от дальнейшего финансирования программы и не выделил дополнительные 30 млн долларов.

Генпрокуратура возбудила 26 уголовных дел из-за нецелевого использования средств — 19 из них направили в суд. Сумма ущерба по уголовным делам составила 6,3 млн сомов.

Соавтор: Эмиль Султаналиев