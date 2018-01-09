Премьер-министр назначил своим советником Калыкбека Султанова

Глава правительства Сапар Исаков распорядился назначить своим советником Калыкбека Султанова. В 2016 году Султанов был советником президента Алмазбека Атамбаева.

Распоряжение о назначении Султанова на должность советника Сапара Исакова появилось на сайте правительства 9 января.

До своей политической карьеры Султанов работал в сфере строительства — он был мастером, прорабом и главным инженером в тресте «Чуйпромстрой» при Министерстве строительства Кыргызской ССР.

С 1997 года он успел поработать на должности директора в трех строительных компаниях.

Только в конце декабря 2011 года президент Алмазбек Атамбаев назначил его министром транспорта и коммуникаций. Он проработал на этой должности четыре года.

В 2016 году Султанов стал советником президента Атамбаева. На следующий год его одобрили на должность председателя комиссии по вопросам гражданства при президенте Кыргызстана.

В августе 2017 года Султанова освободили от должности советника Атамбаева и он перешел на работу в предвыборный штаб Сооронбая Жээнбекова, который в тот момент был кандидатом в президенты.

Султанов также входит в пропрезидентскую партию социал-демократов (СДПК) в качестве члена политсовета.

До назначения Калыкбека Султанова у премьер-министра уже насчитывалось 8 советников. Гульнура Торалиева и Талант Султанов являются официальными советниками, а еще шесть человек работают на общественных началах.

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