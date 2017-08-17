Президент Алмазбек Атамбаев подписал указ об освобождении от должности своего советника Калыкбека Султанова.

Атамбаев подписал указ 17 августа, сообщает пресс-служба президента. Султанов сам подал заявление об отставке.

«По собственному желанию — вот причина, а других причин нет», — сказали в пресс-службе.

Пока неизвестно, чем он будет заниматься после отставки.

У президента теперь остался только один официальный советник — Мира Карыбаева, которая занимается вопросами религии и истории.

У Атамбаева также есть советник на общественных началах — бывший замглавы администрации президента Икрамжан Илмиянов.

В должность советника президента Султанов вступил в мае 2016 года. До этого он в течение четырех лет был министром транспорта и коммуникаций.

Султанов также входит в пропрезидентскую партию социал-демократов (СДПК) в качестве члена политсовета.

В июне 2017 года с поста советника Атамбаева ушел также Фарид Ниязов. Позднее он сообщил, что будет работать в предвыборном штабе СДПК.

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