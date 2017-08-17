Кандидат в президенты Омурбек Текебаев сдал тестирование на знание кыргызского языка в следственном изоляторе ГКНБ.

Адвокат Текебаева Искен Афиджанов заявил, что к его подзащитному пришла сотрудница «Кыргызтеста» и провела тестирование на знание государственного языка в следственном изоляторе.

На сайте национальной комиссии по госязыку сказано, что Текебаев сдал тест с результатом в 93,75 баллов. Для того, чтобы участвовать в президентской гонке необходимо набрать более 50 баллов.

Текебаева в течение месяца не допускали на тест по кыргызскому языку. Центризбирком и Межрайонный суд Бишкека не могли решить каким образом политик, находящийся под следствием, может его сдать.

Сдача теста является обязательным условием для регистрации в качестве кандидата в президенты.

Накануне Первомайский районный суд приговорил Текебаева к 8 годам колонии с конфискацией имущества за получение взятки в 1 млн долларов от российского бизнесмена Леонида Маевского.

Однако из этого срока политик пробудет в заключении 4,5 года. Судья применил к нему амнистию в честь 65-летия Декларации ООН по правам человека.

Сам Текебаев считает дело против него «политически мотивированным» До своего ареста он был одним из главных критиков властей Кыргызстана, в частности, президента Алмазбека Атамбаева.

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