Кандидат в президенты Омурбек Текебаев сдал тестирование на знание кыргызского языка в следственном изоляторе ГКНБ.
Адвокат Текебаева Искен Афиджанов заявил, что к его подзащитному пришла сотрудница «Кыргызтеста» и провела тестирование на знание государственного языка в следственном изоляторе.
На сайте национальной комиссии по госязыку сказано, что Текебаев сдал тест с результатом в 93,75 баллов. Для того, чтобы участвовать в президентской гонке необходимо набрать более 50 баллов.
Текебаева в течение месяца не допускали на тест по кыргызскому языку. Центризбирком и Межрайонный суд Бишкека не могли решить каким образом политик, находящийся под следствием, может его сдать.
Сдача теста является обязательным условием для регистрации в качестве кандидата в президенты.
Накануне Первомайский районный суд приговорил Текебаева к 8 годам колонии с конфискацией имущества за получение взятки в 1 млн долларов от российского бизнесмена Леонида Маевского.
Однако из этого срока политик пробудет в заключении 4,5 года. Судья применил к нему амнистию в честь 65-летия Декларации ООН по правам человека.
Сам Текебаев считает дело против него «политически мотивированным» До своего ареста он был одним из главных критиков властей Кыргызстана, в частности, президента Алмазбека Атамбаева.
По теме:
- Экзамен по госязыку: Суд отказал Текебаеву в жалобе на Центризбирком
- Текебаев обжалует отказ ЦИКа в допуске к тесту по госязыку
- Текебаева не допустили к тесту по госязыку. Какие у него теперь шансы участвовать в выборах?