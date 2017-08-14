Адвокаты кандидата в президенты и оппозиционера Омурбека Текебаева обжалуют решение Центризбиркома о недопуске к тесту по госязыку. Текебаев сейчас находится под следствием по обвинению в коррупции.

Адвокат Таалайгуль Токтакунова сказала в интервью Kloop.kg, что ЦИК не допустил Текебаева к сдаче теста по госязыку, потому что он — «подсудимый».

«В своем решении они указали, что ЦИК может допустить к сдаче теста подозреваемых и обвиняемых. Однако они утверждают, что Текебаев уже подсудимый, и этим вопросом должен заниматься суд», — сказала она.

По словам Токтакуновой, термины «подозреваемый», «обвиняемый» и «подсудимый» — одно и то же, а Центризбирком «не знает процессуальных кодексов».

Сдача теста — обязательное условие для регистрации в качестве кандидата на пост президента. Тест по госязыку можно сдать до 9 сентября, так как 10 сентября заканчивается регистрация кандидатов в президенты.

Рабочая группа Центризбиркома 10 августа не разрешила оппозиционеру Омурбеку Текебаеву сдать тест на знание кыргызского языка.

Против допуска политика на экзамен проголосовали девять членов рабочей группы, за — трое: Гульнара Джурабаева, Атыр Абдрахматова и Назарали Арипов.

Джурабаева заявила, что обязанность ЦИК — «предоставлять равные права всем кандидатам».

«Бездействие» ЦИКа в отношении Текебаева

Ранее, 7 августа, Межрайонный суд Бишкека признал, что ЦИК бездействовал в вопросе по допуску кандидатов в президенты, находящихся под следствием, к сдаче теста на знание кыргызского языка.

Суд постановил ЦИКу принять меры в обеспечении гражданских прав Текебаева, однако ЦИК посчитал, что это должен сделать суд.

Омурбек Текебаев — один из кандидатов в президенты на предстоящих президентских выборах в октябре этого года. Оппозиционер находится в СИЗО с февраля 2017 года.

Его обвиняют в коррупции и мошенничестве. По версии следствия, Текебаев получил взятку от российского бизнесмена Леонида Маевского и взамен обещал ему доступ к управлению мобильным оператором «Мегаком».

Политик и его сторонники называют дело политическим заказом с целью не дать ему участвовать в выборах. Текебаев один из главных критиков политики президента Атамбаева и референдума 2016 года.

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