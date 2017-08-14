Полиция Жамбылской области допрашивает родных казахстанца, которого застрелили при попытке пересечения казахско-кыргызской границы. Правоохранители ищут остальных казахстанцев, которые пытались незаконно попасть в Кыргызстан.

В Департаменте внутренних дел Казахстана заявили, что 12 августа возле казахской погранзаставы «Жасоркен» двое пограничников заметили, что примерно 15-20 человек сделали проем в заборе из колючей проволоки и пытались незаконно пересечь казахско-кыргызскую границу.

«Военнослужащие призвали их остановиться, однако те не послушали, и начали забрасывать их камнями. После чего были произведены предупредительные выстрелы, а затем и два выстрела в нарушителей», — сообщили в пресс-службе ДВД.

В результате стрельбы погиб один из группы людей, пытавшихся пересечь границу. Пуля попала ему в голову, и из-за полученного ранения он скончался.

После неудачной попытки пересечения границы, группа неизвестных скрылась на машине в село Жасоркен, забрав с собой тело убитого. Позже погибший был найден у родственников, у которых его оставили сбежавшие.

«Труп забрали для проведения вскрытия. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия. На данный момент все сотрудники там, они допрашивают родных и близких погибшего», — добавили в пресс-службе.

В пограничной службе Комитета нацбезопасности Казахстана рассказали, что убитый являлся гражданином Казахстана.

«Сейчас проводятся следственные мероприятия, не только нами, но и правоохранительными органами, а также и по установлению личностей нападавших», — сказали в пресс-службе.

В субботу, 12 августа примерно в 20:00 группа неизвестных пыталась незаконно пересечь казахско-кыргызскую границу, из-за чего казахским пограничникам пришлось открыть огонь на поражение.

В погранслужбе Кыргызстана сообщили, что кыргызстанцы не имеют отношения к этому инциденту

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