Группа неизвестных незаконно пересекала кыргызско-казахскую границу, казахским пограничникам пришлось открыть огонь. В погранслужбе Кыргызстана сообщили, что кыргызстанцы не имеют отношения к этому инциденту.
Обновлено в 20:00.
Инцидент произошел вечером 12 августа возле казахской погранзаставы «Жасоркен», неподалеку от города Тараз.
В погранслужбе Казахстана сообщили, что группа из 15 человек пыталась незаконно пересечь кыргызско-казахскую границу.
КНБ уточнил, что нарушители пытались проникнуть на территорию Кыргызстана.
Нарушителей заметил отряд погранзаставы. Стрельба началась когда неизвестные попытались отбиться от военных подручными средствами.
В результате один из злоумышленников погиб, остальные скрылись. Погибший был гражданином Казахстана. Пограничники полагают что они направились в ближайший населенный пункт.
«После предупредительного выстрела вверх, а также ввиду отсутствия со стороны нарушителей реакции на выполнение законных требований пограничников, военнослужащие применили оружие в отношении нападавших. Всего было произведено два выстрела», — сообщают в пресс-службе Комитета национальной безопасности Казахстана.
Сейчас казахская сторона ведет поиск и установление личностей нарушителей.
Так же был ранен один из военнослужащих — в него попали камнем. У пограничника диагностировали травму головы.
В погранслужбе Кыргызстана сообщили, что кыргызстанцы не имеют отношения к этому инциденту.
По их данным, стрельба прошла на территории соседней республики и далеко от линии границы
«В перестрелке кыргызские граждане не замешаны, кыргызстанцы не имеют к этому отношения», — рассказала пресс-секретарь Салкын Абдыкариева.
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