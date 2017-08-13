Группа неизвестных незаконно пересекала кыргызско-казахскую границу, казахским пограничникам пришлось открыть огонь. В погранслужбе Кыргызстана сообщили, что кыргызстанцы не имеют отношения к этому инциденту.

Обновлено в 20:00.

Инцидент произошел вечером 12 августа возле казахской погранзаставы «Жасоркен», неподалеку от города Тараз.

В погранслужбе Казахстана сообщили, что группа из 15 человек пыталась незаконно пересечь кыргызско-казахскую границу.

КНБ уточнил, что нарушители пытались проникнуть на территорию Кыргызстана.

Нарушителей заметил отряд погранзаставы. Стрельба началась когда неизвестные попытались отбиться от военных подручными средствами.

В результате один из злоумышленников погиб, остальные скрылись. Погибший был гражданином Казахстана. Пограничники полагают что они направились в ближайший населенный пункт.

«После предупредительного выстрела вверх, а также ввиду отсутствия со стороны нарушителей реакции на выполнение законных требований пограничников, военнослужащие применили оружие в отношении нападавших. Всего было произведено два выстрела», — сообщают в пресс-службе Комитета национальной безопасности Казахстана.

Сейчас казахская сторона ведет поиск и установление личностей нарушителей.

Так же был ранен один из военнослужащих — в него попали камнем. У пограничника диагностировали травму головы.

В погранслужбе Кыргызстана сообщили, что кыргызстанцы не имеют отношения к этому инциденту.

По их данным, стрельба прошла на территории соседней республики и далеко от линии границы

«В перестрелке кыргызские граждане не замешаны, кыргызстанцы не имеют к этому отношения», — рассказала пресс-секретарь Салкын Абдыкариева.

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