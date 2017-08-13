На аукцион выставили здание, которое было прототипом дома Гарри Поттера в одноименной серии фильмов. Первоначальная цена покупки на аукционе — 995 тысяч фунтов.
В Великобритании выставили на продажу здание, которое стало прототипом для дома Гарри Поттера и его родителей.
По сюжету, именно в этом доме впервые был побежден лорд Волан-де-Морт, а мальчик-волшебник получил запоминающийся шрам.
Коттедж, сфотографированный с разных ракурсов, стал вдохновением и для создания всех домов Годриковой Впадины, вымышленной деревни волшебников.
«Они отсняли весь дом, а потом сделали из него огромный трехмерный пазл, из которого составляли другие дома Годриковой Впадины», — сказал владелец здания Тони Ранзетта.
По его словам, съемочная группа приехала летом 2010 года, во время съемок фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти».
После выхода фильма, коттедж стали часто посещать туристы.
«Дом Гарри Поттера» находится в деревне Лавенем, в графстве Саффолк.
Это одно из самых исторически значимых зданий в окрестности.
Его построили в 14 веке, и до 17 века им владела семья де Вере — богатейшая в Британии на то время.
Там же проживал Эдвард де Вере, граф Оксфордский, по одной из версий – настоящий автор произведений Уильяма Шекспира.
Минимальная стоимость особняка на аукционе — 995 тысяч фунтов.
Дом состоит из трех спален, зала для приемов, гостиной, столовой с кухней, прачечной, двух ванных комнат и чердака.
Фото: Телеграф
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