В ночь на 13 августа в небе можно было увидеть главный звездопад 2017 года — метеорный поток Персеиды. Редакция Kloop.kg собрала фотографии «падающих звезд» в одном материале.

Персеиды — это метеорный поток, который появляется ежегодно в период с конца июля и до конца августа.

Метеоры представляют собой частицы хвоста кометы Свифта-Туттля. Сама комета приближается к Земле раз в 135 лет, однако орбита планеты проходит через ее хвост ежегодно.

Свое название небесное явление получило из-за того, что метеоры постоянно появляются со стороны созвездия Персея.

Пик активности обычно наблюдается в ночь с 12 на 13 августа, число метеоров влетающих в атмосферу планеты может варьироваться от 60 до 100 в час.

Сейчас из окна… #olympus Публикация от Скромен. (@chelbakovyu) Авг 12 2017 в 10:57 PDT

Юрий Челбаков, Кыргызстан.

Александр Чешуин, Россия.

Ижевский планетарий, Удмуртия.

Владислав Граф, Кипр.

Алексея Ягудин, Беларусь.

Спасибо что разделил со мной все эмоции сией ночи первым в моей жизни звездопадом, одна из лучших ночей этого лета, которую я никогда не забуду. #starfall Публикация от Nastya (@mystical_blonde_ns) Авг 12 2017 в 2:57 PDT

mystical_blonde_ns, Украина.

George Tannatt Nash, Англия.

Gavin Smith, Уэльс.

Perseid Meteor Shower in Joshua Tree National Park last night! #perseidsmeteorshower Публикация от Sean Parker (@seanparkerphotography) Авг 12 2017 в 10:35 PDT

Sean Parker, США.

Monghof self catering apartmen, Австрия.

make a wish 💫 . last night we were counting meteors, watching stars and the Milky Way under this beautiful sky. Публикация от fov (@foodofvisuals) Авг 12 2017 в 9:03 PDT

foodofvisuals, Гонг-Конг.

Фото на главной: Rachel Sykes

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