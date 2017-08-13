В ночь на 13 августа в небе можно было увидеть главный звездопад 2017 года — метеорный поток Персеиды. Редакция Kloop.kg собрала фотографии «падающих звезд» в одном материале.

Персеиды — это метеорный поток, который появляется ежегодно в период с конца июля и до конца августа.

Метеоры представляют собой частицы хвоста кометы Свифта-Туттля. Сама комета приближается к Земле раз в 135 лет, однако орбита планеты проходит через ее хвост ежегодно.

Свое название небесное явление получило из-за того, что метеоры постоянно появляются со стороны созвездия Персея.

Пик активности обычно наблюдается в ночь с 12 на 13 августа, число метеоров влетающих в атмосферу планеты может варьироваться от 60 до 100 в час.

Сейчас из окна… #olympus

Публикация от Скромен. (@chelbakovyu)

Юрий Челбаков, Кыргызстан.

Александр Чешуин, Россия.

Подоспело фото с мероприятия от @ivankostin_ : “ Работа работой, а наблюдение персеидов по расписанию! @izhsky спасибо за интересное место для наблюдений и съемки @gotskaya спасибо за погоду! К сожалению, метеорный поток был малоактивен. К тому же наблюдениям сильно мешал яркий свет от почти полной луны. Может быть максимум будет сегодня ночью. На снимке собраны все метеоры за 2,5 часа с этого участка неба. Всего 6 штук! Ну а с телефона вы увидите только пару ярчайших "падающих звезд" " #ижевск#удмуртия#персеиды#персеиды2017#персеидывболгурах#болгуры#метеор#izhevsk#izhevsk_insta#izhevsk_udmurtiya#izhevsk_city#izhevsk_online#izhevsk_photo#perseids#astrophotography#landscapelovers #жви #живувижевске #udmurtia #izhsky #udmsky #izhlife

Публикация от Ижевский планетарий 🔭 (@izhsky)

Ижевский планетарий, Удмуртия.

Сегодня ночью состоялся пик звездопада Персеиды. К сожалению на Кипре слишком хорошее освещение, даже в горах, поэтому должной красотой насладиться не получилось, но штук 10 крупных и ярких метеоров, сгорающих в земной атмосфере, мы все же увидели 🌠🌘☄️ И я сгораю, входя в плотные слои атмосферы Давая людям ощущение свободы Ничего не производят заводы Все смотрят на небо, где я сгораю В тона причудливые крася воздух Своим сиянием затмевая звёзды Горю, исчезая #звездопадперсеиды #звездопадперсеида #звездопад #персеида #астрономия #космос #звезды #луна #метеоры #горы #атмосфера #кипр #сгораю

Публикация от Владислав Граф (@vladikgraf)

Владислав Граф, Кипр.

Алексея Ягудин, Беларусь.

mystical_blonde_ns, Украина.

George Tannatt Nash, Англия.

Gavin Smith, Уэльс.

Perseid Meteor Shower in Joshua Tree National Park last night! #perseidsmeteorshower

Публикация от Sean Parker (@seanparkerphotography)

Sean Parker, США.

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Публикация от Monghof self catering apartmen (@monghof5)

Monghof self catering apartmen, Австрия.

make a wish 💫 . last night we were counting meteors, watching stars and the Milky Way under this beautiful sky.

Публикация от fov (@foodofvisuals)

foodofvisuals, Гонг-Конг.

Фото на главной: Rachel Sykes

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