Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев утвердил ряд изменений в тюрьмах. Теперь заключенным разрешат видеосвидания с родственниками, товарам, произведенным в тюрьме, будет отдаваться предпочтение при госзакупках, а сами места заключения отныне освобождены от налогов.

Заключенным разрешат видеосвидания с родственниками через защищенные каналы Главного управления исполнения наказаний.

Кроме того, в каждой тюрьме должны построить производственные и сельскохозяйственные предприятия. С ноября этого года произведенным в тюрьмах товарам будет отдаваться приоритетное значение при государственных закупках.

Во всех тюрьмах поставят информационные стенды о порядке, условиях отбывания наказания и осуществлении помилования.

Обещают улучшить тюремную систему образования, в первую очередь для несовершеннолетних.

Тюрьмы отныне освобождены от уплаты всех видов налогов до 1 января 2023 года.

К 2019 году все узбекские тюрьмы должны перейти с бюджетного финансирования на полное содержание за счет собственных средств.

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