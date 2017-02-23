Президент Узбекистана подписал документ об амнистии некоторых политзаключенных. После 18-летнего заключения 22 февраля был освобожден редактор оппозиционной газеты «Эрк» Мухаммад Бекжан. Кроме него были освобождены еще несколько политзаключенных.

Об освобождении Мухаммада Бекжана стало известно от родственников политзаключенного. Его выпустили на свободу 22 февраля из колонии в Зарафшане.

Бекжан был редактором оппозиционной газеты «Эрк» («Воля»). Он находился в тюрьме около 18 лет.

В марте 1999 года узбекские спецслужбы похитили его в Киеве. На родине Бекжана обвинили в причастности к организации взрывов в Ташкенте.

Суд приговорил его в августе этого же года к 15 годам заключения за посягательство на президента, посягательство на конституционный строй страны, организацию преступного сообщества и подделку документов.

Бекжан отрицал все обвинения в свой адрес. Во время следствия его пытали. В истории независимого Узбекистана это был первый случай, когда о пытках стало известно широкой общественности.

Сам правозащитник считает, что его посадили в тюрьму, потому что он поддерживал деятельность своего старшего брата Мухаммада Салиха.

Салих был оппозиционером и возглавлял Народное движение Узбекистана, которое выступало за свержение президента Узбекистана Ислама Каримова.

Он стал оппозиционером после выборов президента Узбекистана в 1991 году. Салих был единственным соперником Ислама Каримова. По официальным данным, тогда он получил поддержку 12 процентов населения, но по подсчетам независимых наблюдателей более 30 процентов.

Тогда, сразу после выборов, местные студенты провели демонстрацию в поддержку Салиха. Тогда несколько студентов были расстреляны властями. На лидеров оппозиции завели уголовные дела.

В знак протеста против репрессий Салих сложил с себя депутатские полномочия в июле 1992 года.

В апреле 1993 года его арестовали и обвинили в «государственной измене». Позже его выпустили из тюрьмы под давлением мировой общественности, после чего он уехал сначала в Баку, а затем в Турцию.

После взрывов в Ташкенте в 1999 году его приговорили к 15 годам лишения свободы заочно.

Все ближайшие соратники и братья Салиха были осуждены по обвинению в организации терактов и арестованы.

Камила Бекжана осудили на 10 лет, он вышел по амнистии в 2003 году. Рашида Бекжана осудили на 12 лет, он вышел на свободу в 2011 году, на месяц позже назначенного срока.

Власти также освободили в ноябре 2016 года политзаключенного Самандара Куканова. Он провел за решеткой 23 года и пять месяцев.

По официальной версии, его посадили в тюрьму за хищения в особо крупном размере. Но правозащитники считают, что главной причиной преследования стало то, что он поддерживал оппозицию и финансировал выдвижение Салиха в президенты страны.

Освобождения политических заключенных начались после смерти первого президента Узбекистана Ислама Каримова. Временно исполняющий тогда обязанности президента Узбекистана Шавкат Мирзиеев внес на рассмотрение парламента проект амнистии, приуроченной ко Дню Конституции.

В документе говорится, что «принятие акта об амнистии соответствует международным нормам в сфере обеспечения прав и свобод человека».

Однако в заключении остаются еще множество политзаключенных. Правозащитная организация Хьюман Райтс Вотч считает, что в тюрьмах Узбекистана по политическим мотивам отбывают наказание от 7 до 12 тысяч граждан.

Фото: Хьюман Райтс Вотч

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