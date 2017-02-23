«Белоконь Холдинг» заявил, что сообщение правительства Кыргызстана о том, что страна больше не должна выплачивать 16,5 млн долларов латвийскому бизнесмену Валерию Белоконю — «ложь». Компания утверждает, что долг Кыргызстана «растет с каждым днем», пока страна не выплачивает компенсацию бизнесмену.

Компания «Белоконь Холдинг», которая принадлежит Валерию Белоконю, утверждает, что правительство Кыргызстана «лжет», заявляя, что Апелляционный суд Парижа отменил решение Международного арбитражного суда, обязывающее Кыргызстан выплатить Белоконю 16,5 млн долларов США.

«Правительство Кыргызстана лжет и пытается выдать желаемое за действительное […] Международное арбитражное решение не подлежит обжалованию», — говорится в сообщении компании.

Юрист компании «Прецедент» Фатима Якупбаева сказала в интервью Kloop.kg, что по общим правилам решение Арбитражного суда действительно является окончательным и не подлежит обжалованию.

«Пересматривать решение Арбитражного суда может только тот судья, который вынес это решение», — сказала она.

«Белоконь Холдинг» также утверждает, что долг Кыргызстана вырос за два года, потому что страна не выплачивала бизнесмену компенсацию.

По заявлению компании, Кыргызстан должен выплатить Белоконю 17,78 млн долларов — долг страны вырос на 1,5 млн долларов.

«Кроме того, правительство Кыргызстана из бюджета тратит миллионы долларов на юридические услуги, чтобы на время отложить выплату долга», — считают в компании.

В «Белоконь Холдинг» также отметили, что апелляции Кыргызстана во Франции «не обоснованы фактами», а направлены на то, чтобы избежать выплат Белоконю.

Ранее правительство Кыргызстана заявило, что Апелляционный суд Парижа отменил решение Парижского арбитражного суда, поэтому страна освобождалась от выплаты 16,5 млн долларов Белоконю.

По данным правительства, апелляционный суд признал, что Белоконь занимался «отмыванием преступных доходов» в Кыргызстане.

«”Манас Банк” был приобретен Белоконем для того, чтобы развить практику по отмыванию преступных доходов в государстве. Его привилегированные отношения с властьимущими обеспечили отсутствие реального контроля над его деятельностью», — заявило правительство, ссылаясь на Апелляционный суд Парижа.

Латвийский бизнесмен Валерий Белоконь известен в Кыргызстане как один из партнеров сына свергнутого президента Курманбека Бакиева — Максима. Он являлся основателем и владельцем «Манас Банка» с 2007 года.

После свержения Бакиева в апреле 2010 года в банке ввели режим консервации — принудительный контроль госоргана за банком.

После этого Белоконь обратился с иском в международный Арбитражный суд против Кыргызстана из-за принудительного отчуждения правительством принадлежавшего ему «Манас Банка».

В 2014 году Международный арбитраж суд Парижа обязал Кыргызстан выплатить Белоконю 15 млн долларов, после чего власти могли получить 100 процентов акций «Манас Банка».

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