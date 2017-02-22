Парижский апелляционный суд отменил решение арбитражного суда о том, что Кыргызстан должен выплатить латвийскому бизнесмену Валерию Белоконю 16,5 млн долларов. Дело между Кыргызстаном и владельцем «Манас Банка» Белоконем длилось пять с половиной лет.

Центр судебного представительства правительства сообщил о постановлении апелляционного суда Парижа, который решил, что Кыргызстан не должен выплачивать Белоконю 16,5 млн долларов. Эти деньги Белоконь требовал в виде компенсации за то, что Кыргызстан принудительно отнял, принадлежащий ему «Манас Банк».

Суд решил, что «Манас Банк», основателем которого был Белоконь, занимался «отмыванием преступных доходов».

«”Банк Инсан” (старое название “Манас Банка”) был приобретен Белоконем для того, чтобы развить практику по отмыванию преступных доходов в государстве. Его привилегированные отношения с властьимущими обеспечили отсутствие реального контроля над его деятельностью», — говорится в решении суда.

У суда вызвало сомнение то, что денежный оборот «Манас Банка» в 2008 году был больше, чем ВВП Кыргызстана.

«Молниеносный успех [“Манас Банка”] в столь короткий срок, в развивающейся стране, не может быть объяснен обычной банковской практикой», — объясняет суд свое решение.

Также суд решил, что Белоконь теперь обязан выплатить Кыргызстану 300 тысяч евро за юридические расходы.

В 2014 году международный арбитраж суд Парижа обязал Кыргызстан выплатить Белоконю 15 млн долларов, после чего власти могли получить 100 процентов акций «Манас Банка».

После этого Кыргызстан подал заявку в апелляционный суд с требованием отменить предыдущее решение.

Валерий Белоконь известен в Кыргызстане как один из партнеров сына свергнутого президента Курманбека Бакиева — Максима. Он являлся основателем и владельцем «Манас Банка» с 2007 года.

После свержения Бакиева в апреле 2010 года в банке ввели режим консервации — принудительный контроль за банком госорганом.

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