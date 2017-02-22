Депутаты парламента предложили штрафовать на 10 тысяч сомов граждан, которые выбрасывают мусор из автомобиля. Законопроект вынесли на общественное обсуждение.

Штрафовать граждан на 10 тысяч сомов предлагается за «выброс мусора и иных предметов» из автомобиля.

«Опыт европейских и восточноазиатских стран показывает, что установление огромного размера штрафов за выброс мусора и иных предметов в неположенном месте, способствует сокращению количества нарушений, сводя их практически до нуля», — говорится в справке-обосновании законопроекта.

Кроме того, граждан также предлагают штрафовать и за сжигание мусора в неположенном месте. Штраф будет такой же — 10 тысяч сомов.

Во время крупных мероприятий, организаторов обяжут устанавливать биотуалеты, если же они этого не сделают, то будут обязаны выплачивать штраф до 100 тысяч сомов.

Поправки коснутся и чиновников, которые не поддерживают чистоту в своих зданиях. Их могут оштрафовать на 20 тысяч сомов.

Авторы законопроекта предлагают «стимулировать» государственных служащих, которые сообщили о нарушении, и отдавать им 10 процентов от суммы штрафа. Еще 20 процентов планируется перечислять милиции.

«Введение больших размеров штрафов должно способствовать улучшению окружающей среды, повышению дисциплины, культурного уровня, правосознания граждан, пополнению бюджета за счет правонарушителей», — считают авторы.

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