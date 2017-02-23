Матчами «Порту» – «Ювентус» и «Севилья» – «Лестер» завершился первый круг ⅛ финала Лиги чемпионов. Действующий чемпион Англии проиграл в гостях «Севилье», а дуэль Буффона и Касильяса в Португалии закончилась победой итальянца.

Последние две пары провели первые встречи в ⅛ финала Лиги чемпионов. Команды уходят на недельный перерыв и вернутся уже в ответных матчах в марте.

«Порту» 0 – 2 «Ювентус»

Марко Пьяца 72’

Дани Алвес 74’

Первый матч в этом противостоянии прошел на стадионе «Порту». Судья матча дал стартовый свисток и игра началась с активного нападения хозяев. В самом начале игры рефери назначил штрафной в сторону ворот Джанлуиджи Буффона.

«Ювентус» усиленно пытался подобраться ближе к воротам соперника. Но португальский клуб качественно оборонялся.

На 24-й минуте крайний защитник «Порту» Алекс Теллес получил желтую карточку после грубого фола. А уже через две минуты судья показал ему красную карточку и отправил в подтрибунное помещение.

Хозяева продолжили матч в меньшинстве и очень плотно засели в оборону, в то время как «Ювентус» побежал в атаку.

На 39-й минуте нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин мог открыть счет в матче, но Икер Касильяс спас команду.

В концовке первого тайма нападающий итальянского клуба Пауло Дибала пробил по воротам своим фирменным ударом с левой ноги, но мяч попал в штангу. По итогам первого тайма счет на табло показывал нули.

С первых же минут второго тайма «Старая Сеньора» понеслась в атаку. Шансы забить были все у тех же Дибала и Игуаина.

Общими усилиями «Ювентус» открыл счет в матче на 72-й минуте. Вышедший на замену Марко Пьяца мощным ударом в дальний угол отправил мяч в сетку ворот – 0:1.

На 73-й минуте тренер «Ювентуса» Массимилиано выпускает на поле бразильца Дани Алвеса. Который буквально через минуту забивает второй гол в этой встрече. Сандро навесил с левого фланга, где Алвес качественно принял мяч и пробил в дальнюю девятку – 0:2.

Во многом на результат матча повлияло удаление защитника «Порту» Алекса Теллеса. Вдесятером португальцам было значительно сложнее дать бой сопернику.

В концовке матча гости имели шансы увеличить отрыв, но удача была не на их стороне. 0:2 и теперь перед португальцами стоит сложнейшая задача – отыграть в Турине два пропущенных дома гола.

В рамках еврокубков эти две команды последний раз играли в 2001 году. В первом матче в Португалии была нулевая ничья, а в Италии – победа хозяев 3:1.

Особую изюминку встречам португальского и итальянского грандов придает негласная дуэль двух легендарных вратарей — Джанлуиджи Буффона и Икера Касильяса.

Испанец провел в Лиге чемпионов 162 матча (абсолютный рекорд турнира), в 35% из которых сохранял свои ворота на замке, однако Буффону удавалось отстоять «на ноль» еще чаще — 42% от всех матчей.

Ответный матч между «Ювентусом» и «Порту» состоится 14 марта в Турине на домашнем стадионе итальянского суперклуба.

«Севилья» 2 – 1 «Лестер»

25’ Пабло Сарабия

65’ Карлос Хоакин Корреа

73’ Джейми Варди

Очень резво стартовали обе команды в этом матче. Гости не долго думая понеслись к воротам испанского клуба, но несколько попыток пробить оказались неудачными и контратакой ответила уже «Севилья».

На 14-й минуте в штрафной площади «Лестера» защитник Уэс Морган снес Карлоса Хоакина Корреа и судья назначил пенальти. Пробить вышел сам аргентинский полузащитник. Но удар вышел неубедительным и Каспер Шмейхель без особых усилий зафиксировал мяч.

Нереализованный пенальти кажется только разозлил «Севилью». Футболисты испанского гранда желали забить во что бы то ни стало. И на 25-й минуте им это все же удалось.

Серхио Эскудеро подал мяч с левого фланга прямо на дальнюю штангу, где Шмейхеля в воздухе переиграл Пабло Сарабия – 1:0, «Севилья» вышла вперед.

После забитого мяча действующий чемпион Лиги Европы останавливаться явно не собирался и терроризировал «Лестер» постоянными попытками удвоить свое преимущество, но Шмейхель достойно отбивался и не давал испанцам возможности уйти в еще больший отрыв.

«Лестер» лишь изредка выбирался на половину поля соперника. В основном усилиями главной звезды своего клуба – Джейми Варди. Но все попытки забить оказались тщетными, команды ушли на перерыв со счетом 1:0 в пользу «Севильи».

В начале второго тайма «Лестер» выглядел чуть более убедительно и даже провел атаку, которая могла бы привести к голу, но в ответ тут же получила молниеносную контратаку футболистов «Севильи», которая чуть было не привела ко второму голу хозяев поля.

В середине второй половины встречи, на 65-й минуте Карлос Хоакин Корреа загладил вину за нереализованный пенальти голом в ворота «Лестера» – 2:0. Забив с передачи Йоветича, Корреа сразу же ушел с поля. Его заменил опорник Висенте Иборра.

Постоянные налеты на ворота Каспера Шмейхеля совершал футболист «Манчестер Сити» Самир Насри, выступающий за «Севилью» на правах аренды. В сожалению француза они не привели к голу.

У «Лестера» все никак не складывалась игра, однако на 73-й минуте очень важный гол в гостях забил Джейми Варди. Прострел Дринкоутера в штрафную площадь «Севильи» и Варди подарил надежду болельщикам английского клуба – 2:1.

Забитый гол воодушевил футболистов «Лестера» и под конец встречи англичане побежали в штрафную площадь соперника, пытаясь создать голевой момент.

Но хозяева поля явно не хотели упускать преимущества в этом матче и отобрав мяч у англичан, последние 10 минут активно атаковали ворота «Лестера». Но Шмейхель не позволил «Севилье» забить, удержав счет 2:1 до конца матча.

Для «Лестера» это первая весна в еврокубках. Впервые в истории действующий чемпион Англии сумел выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Причем выйти из группы «G» с первого места, оставив позади Порту.

У «Севильи» очень интересная статистика в плей-офф Лиги чемпионов. Ни разу из двух попыток испанский клуб не смог пробиться в ¼ финала главного европейского турнира.

Но в то же время, за последние 11 лет, «Севилья» выиграла Лигу Европы – второй по престижности клубный европейский турнир – рекордные пять раз! С выходом в ⅛ финала Лиги чемпионов «Севилье» везло редко, но третье место в группе отправляло испанцев в Лигу Европы и там у них все складывалось весьма удачно.

Как сложится дальнейшая судьба двух этих команд в плей-офф Лиги чемпионов мы узнаем 15 марта в ответном матче на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере.

Соавтор: Айдар Айбеков

Фото: UEFA

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