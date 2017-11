«Сандерленд» построит базу отдыха для больных детей в память о юном болельщике, который умер от рака

Английский футбольный клуб «Сандерленд» собирает средства на постройку базы отдыха для больных детей и их родителей. Команда хочет таким образом почтить память Брэдли Лоури — шестилетнего болельщика, который умер от редкой формы рака.

Футболисты «Сандерленда» сыграли против «Миллуолла» в футболках с надписью «Для Брэдли» — все они будут выставлены на аукцион. Кроме того, эта памятная форма пойдет в продажу, приобрести ее сможет любой болельщик.

Собранные средства пойдут на постройку базы отдыха для семей, у которых тяжело болеют дети.

Соперники из клуба «Миллуолл» тоже поддержали акцию памяти — вышли на разминку в специальной экипировке. К ним присоединились фанаты, пожертвовав в фонд Брэдли 2800 фунтов.

📸#Millwall fans donated £2,800 to @Bradleysfight at @SunderlandAFC. Thank you to everyone who has supported the #ForBradley campaign over the last week 👏👏 pic.twitter.com/nuSxt2zPJq

— Millwall FC (@MillwallFC) November 19, 2017