«Сандерленд» построит базу отдыха для больных детей в память о юном болельщике, который умер от рака

Английский футбольный клуб «Сандерленд» собирает средства на постройку базы отдыха для больных детей и их родителей. Команда хочет таким образом почтить память Брэдли Лоури — шестилетнего болельщика, который умер от редкой формы рака.

Футболисты «Сандерленда» сыграли против «Миллуолла» в футболках с надписью «Для Брэдли» — все они будут выставлены на аукцион. Кроме того, эта памятная форма пойдет в продажу, приобрести ее сможет любой болельщик.

Собранные средства пойдут на постройку базы отдыха для семей, у которых тяжело болеют дети.

Соперники из клуба «Миллуолл» тоже поддержали акцию памяти — вышли на разминку в специальной экипировке. К ним присоединились фанаты, пожертвовав в фонд Брэдли 2800 фунтов.

📸#Millwall fans donated £2,800 to @Bradleysfight at @SunderlandAFC. Thank you to everyone who has supported the #ForBradley campaign over the last week 👏👏 pic.twitter.com/nuSxt2zPJq — Millwall FC (@MillwallFC) November 19, 2017

Дом отдыха, известный как «Bradley’s place», будет управляться фондом имени Брэдли Лоури.

«Одно из самых любимых наших воспоминаний — поездки с Брэдли на отдых в Скарборо. Мы столь признательны клубу «Сандерленд» за возможность создать похожие воспоминания для других семей», — сказала мама Брэдли Джемма.

Шестилетний фанат «Сандерленда» не раз выходил на поле вместе с клубом и даже забил пенальти в игре против «Челси». Позже тот гол был признан голом месяца.

Брэдли страдал от редкой формы рака — нейробластомы. Диагноз ребенку поставили, когда ему было всего полтора года.

Неравнодушные люди собрали 700 000 фунтов на лечение Брэдли, но болезнь прогрессировала слишком быстро и в конце прошлого года стало известно, что ребенку осталось жить всего несколько месяцев.

В мае фанат «Сандерленда» в роли талисмана команды вывел сборную Англии на игру отборочного раунда чемпионата мира против Литвы. В июле Брэдли не стало.

«Он оказал огромное влияние на наш клуб и все футбольное сообщество. Команда готова продолжать оказывать поддержку семье Лоури и благотворительности», — сказал капитан «Сандерленда» Джон О’Ши.

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