Азиса Давранова навестил футболист сборной Кыргызстана Антон Землянухин. Он поиграл с мальчиком в футбол и подарил ему несколько комплектов формы и два футбольных мяча.

Вместе с Землянухиным к Азису приехал президент Федерации футбола Кыргызстана Семетей Султанов.

Они подарили подростку несколько комплектов футбольной формы и мячи для игры в футбол. После этого Землянухин поиграл с мальчиком в футбол один на один.

В интервью изданию «Спутник» Азис рассказал, что ему очень понравились подарки и он был рад гостям.

«Я думал, что приедет Азамат Байматов (капитан сборной Кыргызстана), но пришел Антон Землянухин. Он тоже отлично играет, как Азамат. Я очень волновался, но все прошло хорошо. Мне подарили сразу несколько комплектов футбольной формы и два мяча», — сказал он.

Семетей Султанов пригласил Азиса на тренировки сборной Кыргызстана познакомиться со всеми ребятами лично.

Никогда не сдавайся!Если вам когда-нибудь станет грустно и вы решите пожаловаться на свою судьбу, вспомните вот этого … Posted by Федерация футбола Кыргызской Республики on Monday, September 11, 2017

История Азиса вызвала резонанс, после того как в соцсетях распространилось видео, на котором он с соседскими мальчишками играет футбол, бегая на костылях.

Азис потерял ногу пять лет назад, когда на остановке в Бишкеке на него и его маму наехала маршрутка, у которой отказали тормоза.

Удар был настолько сильным, что мальчик отлетел на несколько метров и упал в арык. Прибывшие на место врачи сообщили, что если ногу не ампутировать, мальчик погибнет.

После операции Азис продолжил заниматься тем, что он любит больше всего — играть в футбол.

Семья Азиса живет в съемном доме недалеко от Бишкека в жилмассиве Арча-Бешик. В семье помимо Азиса еще двое детей. Самому старшему 13, он помогает Азису — каждое утро отводит его в школу и приводит домой.

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Фото: Федерация футбола Кыргызстана.