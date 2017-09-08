В начале сентября в фэйсбуке появилось видео, где 12-летний Азиc Давранов без одной ноги играет в футбол. Азиcа в семь лет сбила маршрутка и врачам пришлось ампутировать ногу. Мальчик мечтает помогать таким же детям, как он сам.

Азиcу было семь лет, когда на остановке в Бишкеке на них с матерью наехала маршрутка, у которой отказали тормоза. По словам матери Азиcа Венеры Даврановой, удар был настолько сильным, что ребенок отлетел на несколько метров и упал в арык.

Прибывшие врачи диагностировали у мальчика очень серьезные травмы. Позже они объявили семье, что им придется ампутировать ребенку ногу, иначе он не сможет выжить.

Несмотря на сложную операцию, Азис оставался веселым и не хотел расстраивать родителей.

«Он всегда очень злился, если мы грустили и начинали его жалеть. Даже в больнице он находил поводы для радости, играл с другими пациентами и старался нас растормошить», — рассказывает Венера.

Этот кыргызский мальчик взорвал интернет. Если хотите помочь то звоните по номеру 0777556108 Posted by Элита Сатирасы on Tuesday, September 5, 2017

Последствия операции не мешают Азису заниматься тем, что он любит больше всего — играть в футбол и проводить много времени на улице. У него даже есть грамота «За хорошую игру в футбол». В школе он старается не отставать от одноклассников и принимает участие во всех мероприятиях.

«Я никогда не расстраиваюсь из-за того, что у меня нет ноги. Я, как и все дети, бодр. Когда я вырасту, я хочу стать режиссером, а еще помогать детям, у которых нет рук и ног», — говорит мальчик.

Школьная жизнь проходит у Азиса, как и у других детей. Кроме брата, мальчику помогают одноклассники, следя за тем, чтобы его не толкнули и не задели. Для удобства Азиса его классу проводят уроки только на первом этаже.

По словам Венеры, по решению суда семье должны были выплатить денежную компенсацию в размере 300 тысяч сомов: 100 тысяч должен был выплатить водитель маршрутки и 200 тысяч механик.

Водитель ежемесячно переводит деньги на счет семьи, но будучи в затруднительном положении, за пять лет смог отдать всего 70 тысяч. Механик же не выплачивает деньги и подался в бега.

Сейчас семья проживает в съемной квартире в жилмассиве «Арча-Бешик» недалеко от Бишкека. Они надеются купить земельный участок, когда соберут нужную сумму.

Кроме Азиса в семье еще двое детей. Самому старшему 13, он помогает Азису, отводит его в школу и приводит домой. Папа мальчика работает на стройке.

Соавторы: Даниил Хашковский и Карина Сапанова.