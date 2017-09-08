Таджикские власти разработали порядок процедуры обрезания мальчиков. Теперь операции должны проводиться только в государственных больницах на бесплатной основе.

Обрезание мальчиков будет проводиться бесплатно в государственных больницах с согласия родителей ребенка. При операции обязательно должен присутствовать врач-анестезиолог.

Кроме того, перед операцией родители должны проконсультироваться с врачом.

В конце августа президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал поправки в закон «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов».

В этих поправках и был предложен новый порядок обряда обрезания. Власти объяснили новые правила «экономией средств и предотвращением снижения уровня жизни народа».

Ранее обряд обрезания в Таджикистане проводился в кругу семьи. Операцию выполнял специально приглашенный мастер, который не всегда имел медицинское образование.

Обрезание — мусульманская традиция, которая заключается в удалении у мальчиков и мужчин крайней плоти.

Для мусульман это является неотъемлемой частью «духовного пути», символом веры и очищением от земных пороков.

Более 80% населения Таджикистана исповедуют ислам.

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