Таджикские власти разработали порядок процедуры обрезания мальчиков. Теперь операции должны проводиться только в государственных больницах на бесплатной основе.
Обрезание мальчиков будет проводиться бесплатно в государственных больницах с согласия родителей ребенка. При операции обязательно должен присутствовать врач-анестезиолог.
Кроме того, перед операцией родители должны проконсультироваться с врачом.
В конце августа президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал поправки в закон «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов».
В этих поправках и был предложен новый порядок обряда обрезания. Власти объяснили новые правила «экономией средств и предотвращением снижения уровня жизни народа».
Ранее обряд обрезания в Таджикистане проводился в кругу семьи. Операцию выполнял специально приглашенный мастер, который не всегда имел медицинское образование.
Обрезание — мусульманская традиция, которая заключается в удалении у мальчиков и мужчин крайней плоти.
Для мусульман это является неотъемлемой частью «духовного пути», символом веры и очищением от земных пороков.
Более 80% населения Таджикистана исповедуют ислам.
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