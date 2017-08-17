Новые правила посещения таджикских школ гласят, что школьникам теперь запрещено носить хиджабы и бороды в учебных заведениях.

Министерство образования Таджикистана опубликовало новые требования к школьной форме и правила посещения учебных заведений.

С 1 сентября девочкам запрещается посещать школу в хиджабах, «коротких и обтягивающих» юбках, серьгах и кольцах. Под запрет также попал макияж и маникюр с длинными ногтями.

Согласно правилам, девочкам разрешается ходить на учебу в национальных платках и тюбетейках.

Мальчикам запрещено отращивать бороды и длинные волосы, посещать занятия в рваных джинсах, футболках с «вызывающими рисунками» или с изображением государственной символики других стран.

Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон неоднократно высказывался против чрезмерной исламизации. Он призывал граждан сохранять традиционные ценности, отказываясь от ношения мусульманской одежды в пользу национальной.

«Всевышнего познают умом и поклоняются ему сердцем, а не одеянием, сатром, хиджабом, чалмой и бородой», — сказал он.

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев тоже неоднократно высказывался против ношения хиджабов и бород. По его мнению, «час занятия наукой заменяет ночь молитв». Он призывал кыргызстанцев посмотреть, как устроена Вселенная, изучать историю и «не путать религию и арабскую культуру».

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