Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отменил выездные визы и ввел биометрические загранпаспорта — эти изменения вступят в силу с января 2019 года.

Мирзиёев подписал указ, который отменяет разрешения на выезд за границу.

Согласно документу, оформление двухгодичного разрешения для выезда за границу — «сдерживающий фактор для свободного передвижения» граждан Узбекистана.

«Изучение международного опыта показало, что на сегодняшний день практически все страны мира применяют два типа документов — для внутреннего и внешнего использования. При этом для выезда за границу используется исключительно паспорт в виде книжного буклета с электронным носителем информации, при этом другие национальные разрешительные документы не оформляются», — сказано на сайте президента.

Этим же указом вводятся биометрические загранпаспорта вместо виз.

До декабря 2017 года правительство Узбекистана должно утвердить госстандарт биометрического загранпаспорта.

Сами изменения вступят в силу с января 2019 года.

Узбекистан — единственная страна бывшего Советского союза, в которой до сих пор выдают разрешения на выезд за границу.

Выездная виза в Узбекистане представляет собой наклейку (стикер) или печать от МВД, которые ставятся в гражданский паспорт.

Журналист издания «Настоящее время» Толкун Умаралиев объясняет в своём материале за январь 2017 года, что получение выездных виз сопровождается коррупцией, а сами визы становились «орудием в борьбе с оппозицией» в Узбекистане.

«Если не считать длинных очередей и связанных с ними бюрократии и коррупции, обычно получение стикера с выездной визой не сопряжено с проблемами. Но это не касается граждан, которых власти страны поместили в «черные списки» за то, что они открыто критикуют действия узбекских властей», — пишет он.

По мнению журналиста, отмена выездных виз может стать «важным имиджевым шагом для Мирзиёева».

«После смерти первого президента Узбекистана Ислама Каримова, на его место пришел Шавкат Мирзиёев, который пока стремится показать себя реформатором и защитником интересов бизнеса и населения», — пишет Умаралиев.

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