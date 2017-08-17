Президент Алмазбек Атамбаев отправится с официальным рабочим визитом в Узбекистан. Как утверждают в аппарате президента Кыргызстана, отношения между странами «вышли на новый уровень».

Точные даты визита Атамбаева в Узбекистан пока неизвестны. В аппарате президента утверждают, что визит пока «прорабатывается».

Пресс-секретарь президента Алмаз Усенов сказал Kloop.kg, что визит будет касаться обсуждения сотрудничества между двумя странами, например, в сфере демаркации и делимитации границы.

Однако Усенов добавил, что «пока не может вдаваться в детали» визита.

«Между Кыргызстаном и Узбекистаном очень много тем для обсуждения. Как мы можем наблюдать, в последнее время отношения между странами развиваются в другом русле, можно констатировать, что они вышли на новый уровень», — сказал он.

О поездке Атамбаева стало известно 16 августа во время визита в Кыргызстан премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова.

Глава узбекского правительства встретился со своим кыргызским коллегой Сооронбаем Жээнбековым и президентом Алмазбеком Атамбаевым для обсуждения вопросов демаркации и делимитации границы.

«Мы поручили соответствующим ведомствам двух стран проработать вопросы дальнейшего наращивания объемов взаимной торговли и диверсификации ее структуры, активизации инвестиционного сотрудничества и развития связи между деловыми кругами, субъектами предпринимательства и регионами», — сказал Арипов.

Это уже не первая встреча кыргызских политиков с узбекскими после смерти экс-президента Узбекистана Ислама Каримова.

Атамбаев уже посещал Узбекистан в декабре 2016 года, когда на посту президента Шавкат Мирзиёев сменил Каримова. Тогда стороны впервые затронули вопросы «перезагрузки» отношений между странами.

В разные годы Кыргызстан и Узбекистан находились в напряженных отношениях из-за вопросов межгосударственной границы и гидроэнергетических ресурсов.

Однако как утверждают эксперты, отношения между странами начинают теплеть с приходом к власти Мирзиёева. Знаковыми шагами в улучшении отношений между странами стали визиты большой узбекской делегации в Ош и кыргызской — в Андижан.

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