Оригинал материала опубликован на сайте «Настоящее время». Автор статьи — Жибек Бегалиева

Киргизского фермера и депутата Хамзу Эгембердиева не впустили в Россию на медосмотр после операции на сердце. Больного продержали 8 часов в камере в полиции в аэропорту Домодедово и депортировали без багажа и объяснений. Но не в Бишкек, а в другой город в Кыргызстане, в 1000 км от того, где он живет.

Попасть в Россию киргизский фермер и депутат поселкового совета Хамза Эгембердиев теперь не сможет несколько лет. В конце прошлой недели его депортировали из Москвы, куда он приехал на повторное обследование после сложной операции на сердце. Теперь Эгембердиев как на дежурство ходит к зданию российского консульства в Бишкеке и пытается добиться справедливости – отмены решения о запрете въезда.

В посольстве России в Кыргызстане Настоящему Времени пока не ответили на запрос о случае с Эгембердиевым.

«Как будто я самый страшный преступник! – возмущается мужчина. – Они поймали меня и даже в туалет в сопровождении отправляли».

Россия Эгембердиеву не чужая. Его отец во Второй мировой войне воевал под Москвой в Красной Армии, и сам фермер в молодости тоже служил в советской армии – был сержантом во Владивостоке.

«Отец мой защищал Москву, в которую сын его не может попасть», – констатирует Эгембердиев. – Наша “вторая родина” Россия называется».

Когда ему по состоянию здоровья потребовалась операция на сердце, Эгембердиев сразу же решил, что лечиться будет в Москве. В Центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева ему сделали сложнейшую операцию, после которой фермеру пришлось долго восстанавливаться.

В Москву он ехал на повторный медицинский контроль и обследование. Вез с собой в сумке целую кипу справок с диагнозом российских врачей и фотографиями из того самого московского научного центра. Но в отделении полиции аэропорта гражданину Кыргызстана не поверили.

«Он говорит: цель поездки? Знаешь, где остановишься? – рассказывает Эгембердиев. – Я говорю: в больницу еду, у меня в сумке документы, на обследование».

Но на его документы в фирменной папке в сумке никто из полицейских даже не взглянул. Полицейские просто взяли и отправили фермера в камеру предварительного заключения.

«Там душно, человек 18-20 сидели, комната тесная, – рассказывает Эгембердиев. – Мне плохо стало. Там дежурный сидит, я ему стучу и говорю: “Мне плохо, я послеоперационный человек, у меня сердце больное».

Несмотря на его жалобы, выпустили Эгембердиева лишь через восемь часов. За что его держали за решеткой – так и не объяснили. Зато сразу предупредили: из здания аэротерминала гражданина Кыргызстана не выпустят. И депортировали в Ош, хотя прибыл Эгембердиев из Бишкека.

«Он мне говорит: в Ош полетите, – вспоминает фермер. – Я говорю: “Что мне в Оше делать? Я из Бишкека!” А он говорит: “Это тоже твоя родина, Киргизия”. А я говорю: там тысяча километров, как мне оттуда домой добираться? У меня денег нет!” А он говорит: “Это ваши проблемы».

Багаж пассажира, видимо, так и остался в Москве: свой чемодан Эгебердиев не нашел ни Оше, ни позже в Бишкеке.

«Мне написали акт о непринятом багаже и номер билета, – жалуется он. – Сказали: “Как появится – отправим в Бишкек”. Я потом звонил, а здесь его тоже нет. И одежду потерял, и надежду потерял, все потерял короче».

Сам Эгембердиев считает, что его не пустили в Россию из-за того, что у него были киргизский паспорт и борода.

«Не понравилась, по-моему, борода, – говорит он. – А мне не 25 лет, мне уже 54 года, с бородой нормально, седая борода. Чего мне, бриться, что ли?»

«Я, честно сказать, Россию любил», – признается фермер после всех своих приключений. Но теперь его отношение изменилось. Эгемдердиев объясняет, что депортация может испортить его репутацию: в родной Васильевке под Бишкеком он – уважаемый человек, депутат. Именно поэтому он хочет добиться отмены решения о его депортации из России.