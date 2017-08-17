Группа хакеров «OurMine» получила доступ к аккаунту телеканала HBO в твиттере. Это уже вторая хакерская атака на компанию за последние несколько недель. В последний раз хакеры украли у телеканала сценарий еще не вышедших серий «Игры Престолов». Позднее они запросили выкуп в размере 6 млн долларов.

Группа хакеров «OurMine» оставили в аккаунте телеканала в твиттере сообщение, которое позднее было удалено:

«Привет, это OurMine. Мы просто проверяем вашу безопасность. Команда HBO, пожалуйста, обратитесь к нам, чтобы повысить безопасность», — гласит послание.

Руководство канала еще никак не прокомментировало ситуацию.

За последние несколько недель HBO подвергся нескольким хакерским атакам. Неделю назад злоумышленники украли сценарии еще не выпущенных серий «Игры престолов» и требовали выкуп в размере 6 млн долларов.

Кроме того, 16 августа испанское подразделение HBO по ошибке выложили шестой эпизод седьмого сезона «Игры престолов», премьерный показ которого будет только 21 августа.

В результате, кадры из шестой серии и двухминутный видеоролик попали в интернет. В сети остались многочисленные сообщения со спойлерами к шестой серии.

Это не первый случай, когда злоумышленники получают доступ к еще не вышедшим эпизодам сериала.

В 2015 году перед премьерой пятого сезона «Игры престолов» хакеры выложили в сеть первые четыре серии.

«Игра престолов» — американский телесериал в жанре фэнтези, созданный по мотивам цикла романов «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина.

«Игра престолов» стала самым успешным сериалом в истории телеканала HBO. В общей сложности, телесериал уже выиграл 58 наград, включая премии «Эмми» и «Золотой глобус». В среднем, каждый эпизод сериала смотрят более 10 млн человек по всему миру.

Фото: BBC

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