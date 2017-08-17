Жители улицы Токтоналиева (бывшая Душанбинская) обвинили власти Бишкека в несогласованной вырубке деревьев и незаконном задержании активистов во время митинга. Городские власти считают, что действовали законно.

Бишкекчане, проживающие по Токтоналиева, обвинили мэрию в незаконной и несогласованной вырубке 143 деревьев. Первое заседание по этому вопросу прошло 15 августа в Межрайонном суде Бишкека.

По словам жителей, мэрия вырубила здоровые деревья и установила вместо них линии электропередач.

«Когда-то эта улица называлась Ботанической. К сожалению, сначала сносили здоровые деревья и только потом больные», — сказал эколог Дмитрий Ветошкин в интервью Kloop.kg.

Представитель мэрии Елена Артюшенко сказала, что городские власти действовали в рамках закона, когда вырубали деревья. «Нами не нарушены никакие нормы. Мы действуем в соответствии с законодательством. У нас все разрешительные документы имеются», — сказала она.

Чтобы объяснить, почему вырубали деревья, суд пригласил специалистов из «Зеленстроя». Но это вызвало возмущение жителей, которые назвали «Зеленстрой» «заинтересованным лицом», потому что это муниципальное предприятие.

Суд согласился с жильцами и потребовал предоставить экспертное мнение по ситуации со стороны третьего лица — Бишкекглавархитектуры.

Заседание продолжится 22 августа с сотрудниками Бишкекглавархитектуры.

Городские власти вырубили 2 июня деревья по улице Токтоналиева, всего было снесено 143 зеленых насаждения.

Местные жители и экологи вышли на мирный митинг, требуя остановить вырубку. Но их задержали за попытки помешать проведению строительных работ. Суд в тот же день отпустил активистов, но выдал им предупреждения.

Вырубка деревьев — часть плана мэрии Бишкека по реконструкции 49 улиц на деньги китайского гранта.

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