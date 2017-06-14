Бишкекчане, живущие в частных домах по улице Токтоналиева (бывшая Душанбинская), возмущены тем, что власти собираются сносить их пристройки и заборы для расширения дороги. Всем, у кого участки оформлены по закону, власти обещают выплатить компенсации.

Представители мэрии требуют, чтобы жители Токтоналиева за свой счет снесли заборы, пристройки и даже целые комнаты для расширения дороги.

Бишкекчанка Наталья Онищенко рассказала, что, несмотря на наличие разрешительных документов, в мэрии ее дом считают незаконно построенным, и поэтому она должна снести заборы и пристройки.

«Мы уже не знаем, к кому обратиться […]. Не знаем, что делать. Продавать дома? Кто их возьмет?» — спрашивает она.

Айнура Сулайманова, живущая на той же улице, рассказывает, что пока неясно, сколько домов пострадают от строительства дороги.

«Они просто ходят по домам и каждому говорят “ты три метра убери”, “ты шесть”, а некоторым вообще по десять. Это разве нормально? Они говорят, что мы незаконно застроились», — говорит она.

Сама Сулайманова также утверждает, что документы на ее дом и участок в порядке.

Ее соседка Ольга Бабенко должна снести забор ради дороги.

«Я всегда знала, что “красная линия” была у нас по арыку. Я не переносила ничего, не застраивала, а теперь оказалось, что линия проходит у нас по середине участка. Что захотели, то и сделали!», — говорит она.

Жители не могут понять, по какому принципу делают дорогу, потому что у домов, выстроенных примерно по одной линии, хотят урезать разную территорию.

Саурбай Янагулов возмущен тем, что ему придется убрать около десяти метров своего участка.

«Сначала сказали убрать ворота, убрал, а теперь сказали еще — десять метров! Получается, буду я открывать дверь из кухни, а там трасса и машины, а я им кричать буду, не сбивайте меня, дайте из дома выйти», — говорит он.

Схожая проблема и у Махабат Сабарабаевой — по требованию властей она убрала свой палисадник, а теперь ее вынуждают снести забор и отдать под дорогу часть двора.

Власти обещают компенсацию

Заместитель начальника управления землепользования и строительства при мэрии Медер Райымкулов сказал Kloop.kg, что строительство дороги власти прекращать не будут, а местные жители произвели «самозахват земли» и вышли за «красную линию».

«По этим домам ведется работа, были определены границы улицы, и мы поставили метки […] Часть объектов, спору нет, находится в частной собственности, и по ним ведется работа со стороны мэрии. Этим людям будет обеспечена компенсация земель», — говорит он.

По словам Райымкулова, у каждого земельного участка, который займет четырехполосная дорога, будет своя цена в зависимости от площади земли.

Ранее власти Бишкека ради расширения дороги по этой улице вырубили 143 дерева. Местные жители пытались остановить вырубку, но в итоге десять протестующих задержала милиция. Активисты получили предупреждения.

Всего столичные власти планируют в этом году вырубить около 7000 деревьев по всему городу для реконструкции 49 улиц. Большая часть деревьев, как утверждают в мэрии, находится в аварийном состоянии.