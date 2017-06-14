На западе Лондона загорелся 24-этажный жилой дом. Полиция сообщила, что есть как минимум шесть погибших и более 50 раненых.

В ночь на 14 июня на западе Лондона произошел крупный пожар в жилой многоэтажке.

По сообщению властей, на момент начала пожара в здании могло находиться до 600 человек. Полиция Лондона сообщила, что в пожаре погибли шесть человек, более 50 пострадали.

Причины возгорания пока не установлены. Однако жители многоэтажки не раз сообщали в местный совет о том, что здание находилось в неудовлетворительном состоянии с точки зрения пожарной безопасности.

В 2013 году в этом здании произошел скачок энергии, который чуть не привел к пожару.

На месте тушения пожара работали 40 пожарных расчетов и более 200 пожарников. Им было сложно бороться с пламенем, потому что к зданию был затруднен подъезд.

Глава Лондонской пожарной службы Дэни Каттон назвала масштаб пожара беспрецедентным.

«За свои 29 лет работы пожарным я никогда ничего подобного не видела. Это масштабный пожар, охвативший все этажи 24-этажного здания, с третьего этажа и выше», — заявила Коттон.

Пожарным пришлось эвакуировать людей из близлежащих зданий. На месте работали более 20 карет скорой помощи, а в местных школах и спортивных клубах были развернуты пункты помощи.

Фото: AFP.