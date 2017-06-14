В некоторых российских и кыргызских СМИ появилась информация о том, что в Кыргызстане собираются вводить национальную криптовалюту GoldenRock, поддерживаемую золотом. Однако в кыргызском правительстве и Нацбанке опровергли эту информацию.

Российские и кыргызские СМИ написали о том, что власти Кыргызстана якобы объявили о выпуске национальной криптовалюты GoldenRock, которая должна помочь стране освоить золотые месторождения.

Ссылаясь на газету «Известия», журналисты пишут, что вывод новой валюты будет производиться российским трейдером «Крипт НН».

Сотрудница пресс-службы Национального банка Мария Задолина рассказала Kloop.kg, что банк таких проектов не разрабатывал.

«У нас такой информации не было. Позвоните в правительство, может, у них был такой проект», — сказала она.

Начальник пресс-службы правительства Толгонай Стамалиева сообщила Kloop.kg, что таким проектом правительство не занималось.

«Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков не подписывал решений, направленных на выпуск криптовалюты», — сказала она.

Специалист в области технологий блокчейн и биткоин валюты Даниил Вартанов рассказал Kloop.kg, что, прочитав новость, не поверил в нее.

«Я сейчас в процессе выяснения, но предварительно могу сказать, что очень похоже на афёру», — сказал он.

Пресс-секретарь издания «Известия» Евгения Досанова сообщила Kloop.kg, что журналист, написавший этот материал, сейчас находится в отпуске.

«Журналист Владимир Зыков уже давно в отпуске, этот материал он прислал удаленно. Я не знаю, на что он ссылался», — сказала она.

Первая национальная криптовалюта

По информации газеты «Известия», авторы идеи о выпуске национальной криптовалюты в Кыргызстане считают, что она за короткий срок поможет получить частные инвестиции, для того чтобы заняться освоением месторождений золота.

Помощь в развитии золоторудного дела якобы будет осуществляться за счет того, что каждая единица (токен) GoldenRock будет обеспечена золотым эквивалентом. Владельцы токенов смогут после добычи золота обменять их на этот драгоценный металл.

Как утверждает газета, власти Кыргызстана планируют привлечь в рамках первичного размещения криптовалюты от 5 млн до 40 млн долларов.

Авторы этой идеи предложили таким же способом привлекать средства для сельскохозяйственных проектов.

Кроме того, сообщается, что распоряжением премьер-министра Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова ответственным за реализацию проекта будет назначена местная госкомпания «Торговый дом Кыргызстан» (ТДК).

Эта компания должна будет генерировать токены для криптовалюты на своих мощностях.

Вслед за «Известиями» информацию переопубликовали и другие популярные российские издания, в том числе «Лента.ру» и ТАСС. Уже после новость растиражировали СМИ СНГ и Кыргызстана.

Что такое биткоины?

Криптовалюта — это виртуальная валюта, которой пользуются во всем мире. В Кыргызстане она пока не так популярна.

Пользуются чаще всего биткоинами. С помощью биткоинов любой участник сети может совершать мгновенные операции с криптовалютой посредством электронного платежа.

Монеты в системе — это криптографические (математические) хэш-коды. Каждый из них абсолютно уникален и не может использоваться дважды, что гарантирует безопасность сохранности денег. Выпуск биткойнов жестко ограничен.

За исключением самого владельца, никто не может заморозить средства, даже на некоторое время.

Сами биткоины ничем не поддерживаются, стоимость одного биткоина составляет более 2 700 долларов США.