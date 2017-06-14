Задержан свидетель по делу покушения Максима Бакиева на британского бизнесмена Шона Дейли. Ранее из-за отсутствия доказательств суд оправдал сына свергнутого президента Кыргызстана. Сам Дейли заявил, что Бакиев надавил на свидетеля, чтобы тот не давал показания в суде.

Правоохранительные органы задержали свидетеля по уголовному делу против Максима Бакиева Берти Синбети. Бакиева обвиняли в покушении на бизнесмена Шона Дейли, но в 2016 году суд его оправдал из-за отсутствия доказательств.

Синбети обвиняется в неявке на судебный процесс, заседание суда по его делу 30 июня.

По информации «Радио Азаттык», свидетель не приходил на предыдущие заседания суда из-за запугивания со стороны Максима Бакиева.

«Как я понял, его адвокаты на слушаниях 9 июня сказали судье, что Синбети не пришел на судебное заседание [в прошлом году] из-за угроз Максима Бакиева», — сказал британский бизнесмен Шон Дейли.

Представитель Шона Дейли Лес Голдинг заявил, что если факты давления на свидетеля подтвердятся, то дело будет пересмотрено.

Покушение на убийство бизнесмена Шона Дейли

В Кыргызстане в 2006 году неизвестные четыре раза выстрелили в британского бизнесмена Шона Дейли. Он представлял золотодобывающую компанию «Оксус», которая собиралась разрабатывать месторождение «Джеруй».

Шон Дейли был серьезно ранен и уехал в Великобританию.

В нападении бизнесмен обвинил сына кыргызского президента Курманбека Бакиева — Максима. По словам Дейли, Максим Бакиев организовал покушение на него, чтобы месторождение «Джеруй» перешло компании его сторонников.

В 2010 году после «апрельской революции» вся семья Бакиевых уехала из Кыргызстана. Их заочно приговорили к судебным срокам и объявили в международный розыск.

По теме: