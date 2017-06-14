Финансовая полиция продлила расследование по недвижимости Максима Бакиева на улице Скрябина 45-45а. Ранее в снятии ареста с этой недвижимости обвинили главу ГРС Тайырбека Сарпашева.



Следствие по делу о недвижимости Максима Бакиева продлевали уже дважды — до 9 мая и до 9 июня 2017 года. Глава ГСБЭП Замирбек Осмонов заявил, что расследование вновь продлено, но подробности разглашать не стал.

По версии следствия, глава Государственной регистрационной службы Тайырбек Сарпашев «незаконно» снял арест с недвижимости по адресу Скрябина 45-45а.

Территория, как утверждают в прокуратуре, принадлежит Ульяне Пак, которую называют «доверенным лицом» Максима Бакиева, сына свергнутого президента Курманбека Бакиева.

Сарпашев отрицает свою вину, утверждая, что на участок Максима Бакиева арест наложен не был.

«Надеюсь, следствие разберется, почему бакиевский участок земли, расположенный по улице Скрябина 45-45а, не попал в список национализированных объектов. На момент перерегистрации участка площадью 1,28 га ареста на данное имущество не было», — сказал он.

В феврале 2017 года Генпрокуратура рекомендовала правительству уволить Сарпашева. Рекомендацию в течение месяца должна была рассмотреть межведомственная комиссия. Он ушел с должности во время следствия по этому делу.

Тайырбек Сарпашев занимает должность главы Государственной регистрационной службы с ноября 2015 года.

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