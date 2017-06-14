Часть территории Карагачевой рощи была выделена под частное пользование в 1989 году, и на ней уже ведется вырубка деревьев. Свердловская администрация выяснила, что некоторые участки под застройку были выделены по «поддельным документам». Власти города судятся за каждый участок.

В апреле 2017 года жители расположенных рядом с парком районов связались со СМИ и заявили о вырубке в парке.

Вырубка велась на пяти сотках парка и, по словам местных жителей, планировалась еще на 10. Администрация парка не могла остановить снос деревьев — оказалось, что часть территории парка передали в частное пользование.

Согласно документам, территория была отдана под строительство по постановлениям 1989 года.

Постановления 1989 года

Свердловская администрация изучила документацию своего архива и выяснила, что по такому же постановлению выделено еще 45 земельных участков, но госакты на вырубку выделили только в 2010 году.

«Нами установлено, что земельные участки были выделены на основании поддельных документов. Мы подали исковое заявление об отмене этих госактов и о приостановлении вырубки деревьев», — сказал аким Свердловского района Самарбек Болотбеков.

По словам мэра Бишкека Албека Ибраимова, Карагачевая роща уменьшилась на 40% именно из-за постановлений 1989 года, разрешающих выдачу участков.

По словам мэра, всего в парке 270 проблемных участков. Властям приходится судиться по каждому из участков отдельно. Этот процесс идет последние семь лет, пока удалось выиграть только 50 дел.

На участках, которые вернули городу, вырубленные деревья будет восстанавливать мэрия.

«Тот, кто построил, не виноват. Виноваты те, кто в акимиате предоставил ему эти участки. И эти люди уже получили наказание. Акимы, замакимы, вся эта так называемая “земельная мафия” — некоторые из них пытаются продолжить работу по выделению участков», — сказал мэр Бишкека Албек Ибраимов.

Землю бывшим владельцам также восстановят за счет государства.

«Мы должны этим людям компенсировать [землю]. Сейчас у нас нет дополнительных земель для компенсации, нам нужно порядка 570 гектаров земли дополнительно. Ведем переговоры с Чуйской областью», — говорит Ибраимов.

Карагачевая роща — большой парк на севере Бишкека, высаженный в досоветское время ученым-ботаником Алексеем Фетисовым. Ученый и его ученики осушили болотистую местность и высадили на ней более 50 видов деревьев.

Многие деревья, растущие на территории парка, не характерны для ландшафта и природы Кыргызстана — Фетисов заказывал и привозил их из других стран.

Карагачевая роща — исторический памятник, который относится к особо охраняемой территории. Вопреки закону об охране памятников истории, территория парка захватывалась, вырубалась и застраивалась на протяжении более 20 лет.

Согласно закону об охране памятников истории и культуры, к которым относится Карагачевая роща, строительство на территории парка было полностью запрещено до весны 2015 года.

Однако в марте 2015 года в закон были внесены изменения, и строительство на территории памятников истории и культуры стало возможно с разрешения государственного органа по охране памятников. Из-за захвата территории площадь парка уменьшилась вдвое – с 216 до 130 гектаров. Более 40% парка захвачено под строительство домов.

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