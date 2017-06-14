Первомайский районный суд должен был вновь рассмотреть дело оппозиционеров Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова, которых обвиняют в коррупции. Однако заседание перенесли, потому что Верховный суд должен рассмотреть жалобу адвокатов, которые просят отпустить Чотонова под домашний арест.
Адвокат Текебаева Таалайкуль Токтакунова сказала в интервью Kloop.kg, что по закону у адвокатов Чотонова было пять дней для подачи надзорной жалобы в Верховный суд, но им пришлось делать это за один день, чтобы сегодня не прошло рассмотрение дела по существу.
По ее словам, таким образом судьи ограничивают защиту Чотонова во времени.
Токтакунова также сказала, что, возможно, защита будет обжаловать арест Текебаева.
Соратница Текебаева по партии «Ата Мекен» Наталья Никитенко сказала Kloop.kg, что сторона обвинения пытается «максимально ускорить» процесс.
«Все признаки указывают на то, что нет заинтересованности в соответствии с законом и процедурами рассмотреть и изучить дело», — сказала Никитенко.
По словам депутата от «Ата Мекена» Аиды Саляновой, власти делают все, чтобы Текебаев не смог стать кандидатом в президенты.
«Прошло уже несколько судебных процессов по делу Текебаева. Ни одно судебное заседание не прошло без нарушений. Вся эта система работает на то, чтобы не допустить Омурбека Чиркешовича к президентским выборам», — сказала она.
Суд уже провел два заседания по делу Текебаева и Чотонова, которые перенесли из-за процедурных моментов.
Дело Текебаева и Чотонова
Текебаева обвиняют в коррупции и мошенничестве. Его арестовали в ночь на 26 февраля в аэропорту «Манас», когда он возвращался из командировки.
Сторона обвинения подозревает Текебаева в получении взятки от российского бизнесмена Леонида Маевского в 2010 году.
В заявлении российского бизнесмена говорится, что Текебаев обещал дать ему доступ к управлению сотовой компанией «Мегаком».
В этой сделке, по мнению следователей, экс-депутат Чотонов выступал посредником.
Сам Текебаев отрицает свою вину и считает, что дело против него имеет политический характер. Чотонов также не признает своей вины.
Сторонники Текебаева неоднократно выходили на митинги в Бишкеке, Ошской и Джалал-Абадской областях, требуя освободить обвиняемых.
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