Токтакунова также сказала, что, возможно, защита будет обжаловать арест Текебаева.

Соратница Текебаева по партии «Ата Мекен» Наталья Никитенко сказала Kloop.kg, что сторона обвинения пытается «максимально ускорить» процесс.

«Все признаки указывают на то, что нет заинтересованности в соответствии с законом и процедурами рассмотреть и изучить дело», — сказала Никитенко.

По словам депутата от «Ата Мекена» Аиды Саляновой, власти делают все, чтобы Текебаев не смог стать кандидатом в президенты.

«Прошло уже несколько судебных процессов по делу Текебаева. Ни одно судебное заседание не прошло без нарушений. Вся эта система работает на то, чтобы не допустить Омурбека Чиркешовича к президентским выборам», — сказала она.

Суд уже провел два заседания по делу Текебаева и Чотонова, которые перенесли из-за процедурных моментов.

Дело Текебаева и Чотонова

Текебаева обвиняют в коррупции и мошенничестве. Его арестовали в ночь на 26 февраля в аэропорту «Манас», когда он возвращался из командировки.

Сторона обвинения подозревает Текебаева в получении взятки от российского бизнесмена Леонида Маевского в 2010 году.

В заявлении российского бизнесмена говорится, что Текебаев обещал дать ему доступ к управлению сотовой компанией «Мегаком».

В этой сделке, по мнению следователей, экс-депутат Чотонов выступал посредником.

Сам Текебаев отрицает свою вину и считает, что дело против него имеет политический характер. Чотонов также не признает своей вины.

Сторонники Текебаева неоднократно выходили на митинги в Бишкеке, Ошской и Джалал-Абадской областях, требуя освободить обвиняемых.

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