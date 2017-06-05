Госкомитет нацбезопасности заявил, что бывший глава Фонда по управлению госимуществом Шералы Абдылдаев является фигурантом по делу оппозиционного политика Омурбека Текебаева. Абдылдаеву заочно предъявили обвинения в коррупции и объявили его в розыск.

Первомайский районный суд избрал меру пресечения для Абдылдаева в виде заключения под стражу.

Однако, по версии следствия, обвиняемый скрывается, поэтому сейчас его ищут спецслужбы.

Абдылдаев возглавлял Министерство государственного имущества (сейчас ФУГИ) с апреля 2010 года по 2012 год.

Как раз в 2010 году, по версии следствия, Текебаев и получил взятку от российского бизнесмена Леонида Маевского в размере одного миллиона долларов за доступ к управлению компанией «Мегаком».

Фигурантом по делу также проходит экс-глава Министерства чрезвычайных ситуаций Дуйшенкул Чотонов. Следователи считают, что он был посредником между Текебаевым и Маевским.

Сам Текебаев отрицает свою вину и считает, что дело против него имеет политический характер. Коллеги оппозиционера также назвали арест Текебаева «политическим преследованием».

Сторонники Текебаева и Чотонова неоднократно выходили на митинги в Бишкеке, Ошской и Джалал-Абадской областях, требуя освободить обвиняемых.



По теме: