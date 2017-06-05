Гражданские активисты, которых задержали на митинге против вырубки деревьев на улице Токтоналиева 2 июня, подадут в суд на мэрию. Они считают, что их задержание на мирном митинге было незаконным, а вырубка деревьев не была согласована с местными жителями на общественных обсуждениях.

Представитель «Городских инициатив» Раушанна Саркеева сообщила, что активисты уже написали заявление на мэрию и подали его в Генпрокуратуру.

«После получения правовой оценки от Генпрокуратуры мы подадим иск в суд», — сказала она.

Саркеева рассказала, что активисты требуют, чтобы любая вырубка деревьев в городе проходила после общественных обсуждений.

«Это будут не крики и провокация, как утверждает мэрия. Зачем нам кричать, если мы можем все это обсудить с участием специалистов и модератора, путем обсуждений прийти к консенсусу», — сказала она.

По словам Саркеевой, вопрос расширения улицы Токтоналиева (бывшей Душанбинской) в Бишкеке не выносился на общественное обсуждение. Также она сказала, что при расширении улицы были нарушены законы «О местном самоуправлении», «О градостроительстве и архитектуре» и Земельный кодекс.

«Наша позиция заключалась лишь в том, чтобы до выяснения всех обстоятельств не делать того, что потом будет невозможно изменить. Ведь деревья не приклеить, сказав, что их вырубили по ошибке», — сказала Саркеева.

Директор общественного фонда «Арча» Дмитрий Ветошкин заявил, что акция протеста была реакцией на вырубку здоровых деревьев для расширения дороги.

«Нельзя решать проблему дорог за счет зеленых насаждений. Без деревьев в нашем городе будут просто опасные условия для проживания», — сказал он.

По словам Ветошкина, для разгрузки дорог достаточно продумать парковки, сделать их подземными или многоярусными.

Юрист Владимир Лесниченко заявил, что акция была мирной, активисты вышли на улицы и просили остановить вырубку, потом стали обнимать деревья. Они никому не угрожали и не нарушали общественный порядок.

«Как мы знаем, результат плачевный: зеленые насаждения были устранены, а активистов задержали и обвинили в нарушении закона по двум статьям, “Неповиновение представителю власти” и “Перекрытие дороги”. Но на тот момент дорога была уже перекрыта из-за ремонтных работ! Активисты не нарушали закона, это была мирная акция», — сказал он.

Вырубка деревьев по улице Токтоналиева

Сотрудники мэрии начали вырубать деревья по улице Токтоналиева (бывшей Душанбинской) утром 2 июня. В ответ на это местные жители и активисты, возмущенные сносом деревьев, вышли на митинг с плакатами и требованиями остановить вырубку.

Мэр столицы Албек Ибраимов заявил, что решение о вырубке деревьев было принято вечером 1 июня и что прекратить снос нельзя.

«Это альтернативная дорога. Сегодня подключились некие организации. Прикрываясь этим, люди хотят жить в центре в условиях сада», — заявил он.

По его словам, вина мэрии только в том, что разъяснительные работы не были проведены до конца.

Ибраимов сказал, что проект изменить нельзя, потому что расширение дороги до 14 метров утверждено во всех инстанциях.

Он заявил, что раньше планировалось вырубить более 1000 деревьев, но власти пошли жителям навстречу, и под снос попали только 143 дерева, из которых 70 больные, а 73 здоровые. Ибраимов пообещал высадить на этом участке дороги 208 деревьев.

В итоге снос деревьев продолжился, а протестующие стали обнимать деревья, не давая их рубить.

Милиция задержала десять активистов. Суд вынес им предупреждение за «неповиновение представителю власти» и «незаконное перекрытие дорог» и отпустил в тот же вечер.

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