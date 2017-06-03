Раушанна Саркеева: Почему мы обнимали деревья

Вы знаете, этого ощущения никогда мне теперь не забыть — я держу ствол дерева, и в этот момент рабочий «Зеленстроя» с ухмылкой начинает его пилить. Дерево содрогается и меня начинает трясти тоже.
Никогда я это не забуду — ни действия милиции, ни другие негативные эмоции вчерашнего дня, ни циничные и злобные комментарии («чего фигней маешься», «тупая дура уселась»). Эти воспоминания не изменят, не заглушат.
Вчера прочитала комментарий одного человека, которого, как я думала, хорошо знаю и понимаю – о том, что все митинги бесполезны, а дороги расширять это для города прогресс. На мой взгляд, к такому суждению легко прийти, когда не знаешь всех фактов, документов, мнения специалистов и ситуации на месте.
Так как нас сейчас стараются смешать с говном, вернее, с «проплаченным обоном», ниже я перечислю все аргументы, все доводы, которые я, мои коллеги из Городских Инициатив и ОФ «Инициатива “Арча”», а также активные жители нашли и сопоставили.
В Генеральном плане города Бишкек до 2025 г. улица Токтоналиева оставалась двухполосной. Мы связывались 1 июня с разработчиками дорожной схемы генплана. Поскольку район жилой, то улица местного значения, расширять ее не хотели.
Генеральный план у нас сейчас единственный утвержденный действующий градостроительный документ. На основании какого документа идет реконструкция по китайскому гранту? Говорят о какой-то концепции развития улично-дорожной сети города Бишкек, принятую в 2015 году, но где она? И где протоколы общественных обсуждений по этой концепции? Где заключение градсовета? Ни разу эти документы не были показаны.
Улицу Токтоналиева намерены расширить до четырех полос и соединить ее с улицами Кара-Кульской и Медерова, ради чего будет построен мост через реку Ала-Арча — это градостроительное действие. Согласно Своду правил и разработке, составе и утверждению градостроительных документов, градостроительные действия проходят обязательные обсуждения с общественностью.
Результаты этих обсуждений докладываются на градсовете и оформляются протоколом, и решение принимается только после проведенных общественных обсуждений/слушаний. Но обсуждения расширения улицы Токтоналиева с жителями не было.
Отвечаю тем, кто считает, что не являясь жителями улицы Токтоналиева, мы не имеем права участвовать в протестах и обсуждениях. Статья 34 Закона «О градостроительстве и архитектуре» гласит, что общественные организации имеют право получить своевременную, полную и достоверную информацию о состоянии и изменении среды обитания человека; участвовать в разработке государственных программ, концепций и схем, осуществлять градостроительные, архитектурные проекты за счет своих и иных средств; предлагать альтернативные проекты до утверждения и согласования градостроительно-архитектурной документации.
Все это значит, что мэрия нарушила порядок разработки, согласования и утверждения градостроительной документации и не проведя общественные обсуждения, нарушила собственный Устав и принятый Генплан.
По части целесообразности расширения Токтоналиева.
Не было представлено ни ОВОС (оценки воздействия на окружающую среду), ни технико-экономического обоснования. То есть в мэрии, скорее всего, всех вариантов и рисков не просчитали.
Власти не прислушались к исследованиям, которые проводили транспортники, в том числе JICA. В этом исследовании говорилось, что для решения проблем пробок Бишкеку нужно повышать пропускную способность перекрестков путем регулирования дополнительных секций, организовать парковки, развивать общественный транспорт. Категорическое НЕТ развязкам и расширениям дорог.
При расширении улицы однозначно увеличится скорость движения. По нашим прогнозам, средняя скорость на такой дороге будет 30-35 километров в час в затишье, а вечером, обрадовавшись новому дорожному покрытию, могут гонять наши джигиты-водители.
По нормам в жилой зоне средняя скорость должна быть 20-25 километров в час. Ни о какой дорожной безопасности мэрия не подумала. Во многих городах, где высокий коэффициент смертности на дорогах, наоборот стараются предпринимать меры, чтобы снизить скорость. Часто для этого намеренно сужают дороги, делают «узкие горлышки» перед перекрестками.
В проекте БГА, который нам показали 26 мая, зеленая полоса в поперечном профиле дороги указана так — от 2,5 до 6 метров. В документации не может быть такого разброса — в 3,5 метра. Это означает, что при строительстве все будут считать «на коленке» и постараются использовать по максимуму.
По мнению всех авторитетных экспертов по городской мобильности и дорожному движению, согласно опыту других городов и многочисленным исследованиям — увеличение дорожного полотна (расширение дорог, развязки) решает проблему пробок только временно.
Допустим, расширили улицу Токтоналиева и разгрузили таким образом проспект Манаса от Ахунбаева до Джаманбаева. Едем дальше — попадаем в два узких горлышка — проспект Манаса — железнодорожный мост, улица Панфилова — железнодорожный переезд. Все. Пробка благополучно перенесена в новое место, грант благополучно отработан, проблема не решена.
В итоге, мы город для машин или для людей развиваем? Существует много альтернативных способов для организации городской трафика, достижения связности районов, снижения среднего commute time (время, которое мы тратим на одну поездку, например на работу из дома).
Экология. Тут уже и сказать нечего. Все столько раз уже сказано. И что полупустыня у нас, и про трудность вырастить дерево при текущих проблемах с арыками, и про всю пользу от деревьев для здоровья и т.д. А на доводы о том, что посадят новые — ну вы представляете, как приживутся деревья высаженные в июне, в жару, на солнцепеке улицы, где не осталось тени? А что дерево будет 10-15 лет расти, пока даст тень?
Еще в том районе почти полностью застроили сквер. То есть зеленых карманов не осталось. Вообще. Просто представьте это — радиус обслуживания в городском планировании от 800 метров до одного километра. И вот в этом радиусе от кинотеатра «Чатыр-Куль» нет зеленой зоны. Только речка осталась с микронабережной.
Этика, отношение, обещания. Акта о сносе зеленых насаждений в мае не было. Он появился вечером 1 июня. А днем 1 июня жители ходили на заседании фракции СДПК, просили помочь разобраться в ситуации. Депутаты пообещали помочь, сказали что до выяснения не будут трогать ничего и обещали прийти 3 июня.
Все, что мы просили и требовали от работников «Зеленстроя» и милиционеров вчера — пожалуйста, не рубите сейчас, до выяснения обстоятельств давайте просто заморозим все. Ведь дерево нельзя будет потом приклеить обратно, извинившись за ошибку. В это же время вопрос рассматривали на заседании БГК, мы звонили депутатам, держась за деревья и просили — остановите, пока не поздно! Нет, все было бесполезно. Пока у них начался перерыв и приехал один депутат Салымбеков, половину деревьев срубили, а нас забрали в РОВД,
Мое большое уважение жителям, которые отстаивали свои деревья. Пожилая женщина металась и почти плакала, остальные крепко держались за деревья. Женщины, дети и пожилые, в основном. Вчера действительно была черная пятница. И во многих отношениях — точка невозврата.
Согласно концепции развития улично-дорожной сети будут ремонтировать 49 улиц. Некоторые расширять и пробивать. Красные кресты на деревьях уже появились в Востоке-5, полосу шириной пять метров по всей длине дендрария отнимут у Ботанического сада.
Неужели мэрия продолжит вот так ко всем относиться, не сядет за стол переговоров? Ведь это неразрешимый конфликт. На Форуме городов была презентация о том, как в Цюрихе в 80-х тоже была неразрешимая ситуация по застройке промзон. И мэр посадил всех за стол переговоров. вернее, 11 столов в одной огромной комнате. В несколько раундов. И так получилось договориться не о каждом квадратном метре, а о базовых принципах благоустройства. И я предлагаю добиваться именно такого решения — форум или общественные обсуждения. Иначе нельзя.
P.S: Вчера на заседании Бишкекского городского кенеша мэр Албек Ибраимов все действия мэрии охарактеризовал так: «В информационном плане, признаю, мы не доработали». Господин Ибраимов, это не недоработка, это полный провал и нарушение нескольких законов. А произошедшее 2 июня по факту еще и должностное преступление.
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