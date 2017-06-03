Раушанна Саркеева: Почему мы обнимали деревья

По части целесообразности расширения Токтоналиева.

Не было представлено ни ОВОС (оценки воздействия на окружающую среду), ни технико-экономического обоснования. То есть в мэрии, скорее всего, всех вариантов и рисков не просчитали.

Власти не прислушались к исследованиям, которые проводили транспортники, в том числе JICA. В этом исследовании говорилось, что для решения проблем пробок Бишкеку нужно повышать пропускную способность перекрестков путем регулирования дополнительных секций, организовать парковки, развивать общественный транспорт. Категорическое НЕТ развязкам и расширениям дорог.

При расширении улицы однозначно увеличится скорость движения. По нашим прогнозам, средняя скорость на такой дороге будет 30-35 километров в час в затишье, а вечером, обрадовавшись новому дорожному покрытию, могут гонять наши джигиты-водители.

По нормам в жилой зоне средняя скорость должна быть 20-25 километров в час. Ни о какой дорожной безопасности мэрия не подумала. Во многих городах, где высокий коэффициент смертности на дорогах, наоборот стараются предпринимать меры, чтобы снизить скорость. Часто для этого намеренно сужают дороги, делают «узкие горлышки» перед перекрестками.

В проекте БГА, который нам показали 26 мая, зеленая полоса в поперечном профиле дороги указана так — от 2,5 до 6 метров. В документации не может быть такого разброса — в 3,5 метра. Это означает, что при строительстве все будут считать «на коленке» и постараются использовать по максимуму.

По мнению всех авторитетных экспертов по городской мобильности и дорожному движению, согласно опыту других городов и многочисленным исследованиям — увеличение дорожного полотна (расширение дорог, развязки) решает проблему пробок только временно.

Допустим, расширили улицу Токтоналиева и разгрузили таким образом проспект Манаса от Ахунбаева до Джаманбаева. Едем дальше — попадаем в два узких горлышка — проспект Манаса — железнодорожный мост, улица Панфилова — железнодорожный переезд. Все. Пробка благополучно перенесена в новое место, грант благополучно отработан, проблема не решена.

В итоге, мы город для машин или для людей развиваем? Существует много альтернативных способов для организации городской трафика, достижения связности районов, снижения среднего commute time (время, которое мы тратим на одну поездку, например на работу из дома).