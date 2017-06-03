Мэрия не планирует закупать новые автобусы для разгрузки автомобильного движения в столице. Ранее на покупку нового общественного транспорта Кыргызстан взял в кредит 5 миллионов евро.
На сессии Бишкекского городского кенеша мэр Албек Ибраимов заявил, что у мэрии нет возможности купить новые и отремонтировать старые автобусы.
«Все автобусы устарели. Нет возможности восстанавливать их постоянно. Недавно ввели частные автобусы, которые берут оплату у льготников», – сказал он.
В столичном автобусном парке на ходу только 165 автобусов, но, по словам начальника управления городского транспорта Болота Мамышева, используются только 109 из них. Еще 192 автобуса готовят к списанию. В троллейбусном парке из 149 машин на ходу лишь 104.
Ранее мэрия Бишкека объявляла тендер на приобретение новых троллейбусов, для покупки нового транспорта Кыргызстан взял в кредит 5 миллионов евро.
По словам заведующего отделом транспорта мэрии Юрия Бедаша, деньги на покупку троллейбусов взяли в Европейском банке реконструкции и развития.
«Сейчас Министерство финансов готовит субкредитное соглашение, чтобы передать кредит мэрии. Тендерные документы согласуются. Тендер на закупку троллейбусов объявят в течение двух недель», — сказал он.
До этого городские власти обещали купить 50 новых троллейбусов, они должны были проходить по проекту «Развитие общественного транспорта города Бишкек», который начался в 2012 году.
Для реализации проекта Европейский банк развития выделил стране 8,5 миллионов евро. Через пять лет Кыргызстану придется вернуть 5 миллионов евро, остальные деньги будут списаны.
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