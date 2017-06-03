Видеоблогера Алексея Макеева приговорили к 1,5 годам предварительного заключения в мексиканской тюрьме, где он будет дожидаться решения суда. Российские СМИ пишут, что ему может грозить срок в 25 лет лишения свободы.

Суд города Канкун приговорил Алексея Макеева к 1,5 годам в мексиканской тюрьме. Прокуратура штата Кинтана-Роо предъявила ему обвинения в непредумышленном убийстве.

Убийство произошло 19 мая, когда мексиканцы хотели разобраться с россиянином — он снимал для своего блога видео, в которых оскорблял местных жителей. Во время потасовки Макеевым был ранен молодой мужчина. Позже он умер, а россиянина в тяжелом состоянии увезли в больницу, где его охраняла полиция.

В больнице Макеев провел две недели, от содействия российского посольства отказался. Ранее представитель российского посольства сказал, что на Макеева жаловались и российские туристы — они просили оградить их и местных жителей от контактов с блогером.

Оскорбительные видео Макеев снимал и в родном городе Электросталь, откуда переехал в Мексику, как беженец. При этом блогер сохранил российский паспорт.

Свои ролики россиянин выкладывал в интернет, сопровождая их нацисткой символикой. Сейчас его видеоканал удален с Youtube.

Российские СМИ пишут, что Макееву еще на родине поставили диагноз «шизофрения», кроме того он задерживался за хулиганство.

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