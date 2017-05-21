Полиция курортного города Канкун в Мексике взяла под охрану россиянина Алексея Макеева. Он записывал видео, где оскорблял мексиканцев на разных языках, а во время потасовки убил местного жителя. Мексиканцы требуют его депортации.

Мексиканские власти взяли россиянина Алексея Макеева под охрану после нападения на него толпы разъяренных местных жителей, которые до приезда полиции успели избить его. Сейчас россиянин находится в больнице и, предположительно, парализован.

Во время потасовки Макеев ранил одного из мексиканцев, который позже скончался в больнице.

Мексиканцы хотели убить Макеева за то, что он снимал и выкладывал в интернет видеоролики с оскорблениями в их адрес. Он записывал свои видео в общественных местах на русском, английском и испанском языках, вел себя агрессивно, приставал к людям и наступал на их еду.

Возмущенные местные жители даже создали петицию на платформе Change.org с требованием к властям штата Кинтана-Роо выслать Макеева из страны. На 21 мая ее подписало уже 7 885 человек.

Нападение на россиянина произошло в ночь на 19 мая. Группа местных жителей собралась вокруг его дома и угрожали убить Макеева.

#LordNaziRuso… Tras subir videos discriminatorios vs. mexicanos, una turba en #Cancún linchó al ucraniano Aleksei Victorovich Makeev,. pic.twitter.com/cIb3v7pqYP — Asimismo (@_Asimismo) May 20, 2017

Макеев стал известен в интернете еще в 2013 году, после того как он выложил видеоролики, на которых было снято нападение на подростка и пожилую женщину в городе Электросталь. Позже он стал публиковать видеоролики, снятые в Мексике. Сейчас его видеоканал удален с Youtube.

Как этот ебанутый Макеев, избитый мексиканцами, общался с местным населением. Видео полностью: https://t.co/ukyTVGX0eJ pic.twitter.com/YHreuxyOgU — Рустем Адагамов (@adagamov) May 20, 2017

В мексиканском Канкуне, Макеев снимал комнату в трущобах, спал на полу, работал продавцом, охранником и дайвером.

По словам российского консула в Мехико Дмитрия Болбота, от выходок ютуб-блоггера страдали и российские туристы в Мексике.

«Еще в ноябре к нам поступали жалобы от россиян, тогда же мы обращались в МИД и прокуратуру с просьбой защитить от него наших и местное население», — сказал он.

Болбот рассказал «РИА Новости», что Макеев, уроженец подмосковной Электростали, пребывал в Мексике на основе постоянного вида на жительство. Он получил его как беженец, но при этом оставался гражданином России.

По словам Болбота, в настоящее время Макеев находится в больнице.

«Сейчас самое главное — чтобы его не добили и лечили. Есть данные, что в Hospital General, куда его доставили, его не хотели лечить, мы выходим на руководство госпиталя, чтобы оно взяло эту тему под контроль», — сказал он.

Сейчас российские дипломаты устанавливают, чем этот инцидент может обернуться для граждан из России. Кроме того, между властями России и Мексики ведутся переговоры о его депортации.

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