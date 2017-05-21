Фото: Как прошла «Ночь в музее» в Бишкеке

Масштабная социокультурная акция «Ночь в музее» прошла 20 мая в Бишкеке. Если в прошлом году мероприятие проходило в одном музее, то в этом охватило 12 культурных площадок. Акции под аналогичным названием проводятся по всему миру ежегодно.
В 12 выставочных местах в разных частях Бишкека в течение восьми часов шли мастер-классы, показывались инсталляции и представления, проводились ярмарки.
В музее ИЗО проходило более 20 мастер-классов по рисованию для детей и взрослых. Одним из менторов по рисованию выступил бишкекский художник Джум Гунн.
Историк Элери Битикчи рассказывал посетителям музея о законах сингармонизма древне-тюкской линейно-угловой письменности.
Зрителей развлекали мимы, а скульпторы ваяли бюсты со всех желающих.
В музее проводили мастер-классы по ткачеству и созданию авторских кукол. Гильдия кукольников показала свои работы.
В Драмтеатре была устроена выставка «Матрица наших дней» фотографов из бишкекского фотоклуба.
Посетителям показали спектакль «Поле», после чего пустили за кулисы. Под конец выставки в Драмтеатре выступила рок-группа «Пингвины».
В музее скульптуры под открытым небом «Дубовый парк» выступали уличные музыканты.
В Дубовом парке прошла выставка картин Людмилы Титовой, той самой художницы, что пошла учиться рисовать в 77 лет. Она бесплатно провела мастер-классы по рисованию для детей при поддержке фонда «Бабушка Эдопшн».
«Мне тут очень понравилось, я люблю учить деток, они всегда очень стараются», — говорит она.
В творческой группе «705» были представлены картины с общей идеей бесконечных лабиринтов, инсталляция с игрой света и увлекательные раскраски от художника Марата Раимкулова.
В парке «Асанбай» по улице Аалы Токомбаева прошла видео-арт инсталляция. На больших белых стенах ангара с мощных проекторов транслировали работы центрально-азиатских художников Саида Атабекова, Евгения Бойкова, Улана Джапарова, Александра Угай и Марата Раимкулова.
Экскурсии по музеям и театрам длились до полуночи, последними закончили свой спектакль актеры театра «Место Д». Они разыграли театральную постановку в полной темноте.
Фото: Александра Титова, Наиль Насритдинов
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