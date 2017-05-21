Фото: Как прошла «Ночь в музее» в Бишкеке

Масштабная социокультурная акция «Ночь в музее» прошла 20 мая в Бишкеке. Если в прошлом году мероприятие проходило в одном музее, то в этом охватило 12 культурных площадок. Акции под аналогичным названием проводятся по всему миру ежегодно.