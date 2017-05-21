Боец из Кыргызстана Зулкарнай Камчыбеков выиграл бой на турнире CFFC (Cage Fury Fighting Championships) у американского спортсмена Фрэнка Уоллоса.

Турнир по смешанным боевым искусствам CFFC 65 прошел минувшей ночью в Филадельфии (США).

В рейтинговом бою кыргызстанец встретился с представителем США Фрэнком Уоллосом. По итогам трех тяжелейших раундов, судьи единогласным решением присудили победу Зулкарнаю Камчыбекову.

В рамках турнира CFFC 65 также велись три боя за чемпионский титул – в среднем весе, легком и полутяжелом.

Первый свой бой в рамках Cage Fury Fighting Championships, кыргызстанец провел в декабре прошлого года. Из того поединка Камчыбеков также вышел победителем.

Cage Fury Fighting Championships – это турнир по смешанным единоборствам (ММА), появившийся в начале 2000-х годов на северо-востоке США. Многие бойцы, начавшие карьеру в CFFC продолжили ее уже в более серьезном UFC (Ultimate Fighting Championship – Абсолютный бойцовский чемпионат).

Фото: CFFC

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