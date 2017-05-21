Призеры Олимпийских и Паралимпийских игр, которые прошли летом прошлого года в Рио-де-Жанейро, пожаловались на то, что медали покрылись ржавчиной.

Серебряные и бронзовые призеры Олимпиады в Рио вернули организаторам ржавые медали. В общей сложности испортилось около 140 наград, большинство из которых – серебряные, изготовленные из переработанных материалов.

Медали были возвращены организаторам еще в октябре прошлого года. По словам спортсменов, на них стали появляться черные пятна и ржавчина.

Директор по коммуникациям оргкомитета Игр в Рио Марио Андраду объяснил появление ржавчины перепадом температур.

«Самая распространенная проблема в том, что медали хранились ненадлежащим образом, из-за чего испортилось лаковое покрытие наград. Ржавчина и потемнения появились именно на тех местах, которые были повреждены» – сказал Андраду.

По его словам, это вполне нормальная практика и сейчас ведутся работы по восстановлению медалей.

Для Олимпийских игр в Рио было изготовлено более двух тысяч медалей. Большинство из которых по итогам соревнований завоевали спортсмены из США (121 медаль), Великобритании (67) и Китая (70).

Фото: Официальный сайт Олимпийских игр

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