Олимпийские игры прошли в Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа 2016 года, а затраты государства на их проведение стали причиной массовых беспорядков. Спустя всего полгода олимпийские объекты разрушены и разворованы.

Олимпиада — самое масштабное спортивное событие. Раз в четыре года летние Игры становятся центром внимания всех мировых СМИ, а болельщики со всего мира едут в другие страны поддержать спортсменов-соотечественников и насладиться ни с чем не сравнимой атмосферой этого грандиозного события.

Бразильский Рио-де-Жанейро был выбран хозяином Игр 2016-го года. Заявка на 2016-й стала уже пятой, которую подал Рио за всю историю олимпийского движения.

Олимпиада обошлась бразильской казне в 9,77 миллиардов долларов. Из-за этого в Бразилии перед церемонией открытия Олимпиады произошли массовые беспорядки.

Олимпиада была уже вторым спортивным событием мирового масштаба за два года для Бразилии. В 2014-м в стране прошел чемпионат мира по футболу. Все это сильно ударило по бюджету страны и вызвало шквал недовольства со стороны граждан.

Правительство Бразилии аргументировало проведение Олимпиады в Рио тем, что все затраты окупят себя за счет туристов, а созданная инфраструктура послужит развитию спорта в стране и может стать поводом проведения на ее территории мировых первенств в разных видах спорта.

Рио-де-Жанейро постигла участь предыдущих столиц Игр — Афин и Пекина. Шесть месяцев спустя олимпийские объекты уже заброшены, разрушены и разворованы местным населением, которое так и не привлекла идея развития спорта.

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