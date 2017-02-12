Олимпийские игры прошли в Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа 2016 года, а затраты государства на их проведение стали причиной массовых беспорядков. Спустя всего полгода олимпийские объекты разрушены и разворованы.

Маракана — один из крупнейших стадионов в мире, закрыт для туристов и обесточен из-за неоплаченных счетов суммой на 1 млн долларов. Фото: Vanderlei Almeida/AFP/Getty Images

Перед чемпионатом мира 2014 года Маракану реконструировали. Это обошлось бразильской казне в 400 млн долларов. Фото: Vanderlei Almeida/AFP/Getty Images

Олимпиада — самое масштабное спортивное событие. Раз в четыре года летние Игры становятся центром внимания всех мировых СМИ, а болельщики со всего мира едут в другие страны поддержать спортсменов-соотечественников и насладиться ни с чем не сравнимой атмосферой этого грандиозного события.

После Олимпиады и Паралимпиады в 2016 этот стадион принял несколько матчей, одним из последних стал благотворительный, устроенный бразильским футболистом и тренером Зико. Фото: Silvia Izquierdo/AP

Непосредственную роль в разрушении знаменитого стадиона сыграли вандалы. Они отрывали сиденья на стадионе и воровали телевизоры с его территории. Фото: Silvia Izquierdo/AP

Бразильский Рио-де-Жанейро был выбран хозяином Игр 2016-го года. Заявка на 2016-й стала уже пятой, которую подал Рио за всю историю олимпийского движения.

Фото: Silvia Izquierdo/AP

Вот что стало со скамейкой запасных на Маракане. Фото: Silvia Izquierdo/AP

Олимпиада обошлась бразильской казне в 9,77 миллиардов долларов. Из-за этого в Бразилии перед церемонией открытия Олимпиады произошли массовые беспорядки.

Так теперь выглядит Олимпийский парк, на котором было расположено большинство спортивных объектов. Фото: Nacho Doce / Reuters

Поле для гольфа, которое так и не привлекло никакого внимания местных жителей, также заброшено. Фото: Nacho Doce / Reuter

Олимпиада была уже вторым спортивным событием мирового масштаба за два года для Бразилии. В 2014-м в стране прошел чемпионат мира по футболу. Все это сильно ударило по бюджету страны и вызвало шквал недовольства со стороны граждан.

Так выглядит стадион для водных видов спорта снаружи. Фото: Pilar Olivares/Reuters

А так внутри. Фото: Pilar Olivares/Reuters

Правительство Бразилии аргументировало проведение Олимпиады в Рио тем, что все затраты окупят себя за счет туристов, а созданная инфраструктура послужит развитию спорта в стране и может стать поводом проведения на ее территории мировых первенств в разных видах спорта.

Расположенные неподалеку от поля для гольфа и построенные для нужд Олимпиады сооружения пустуют. Фото: Yasuyoshi Chiba/AFP/Getty Images

На прошлой неделе на олимпийском волейбольном стадионе прошли соревнования. Зрители, пришедшие посмотреть игры были шокированы общим состоянием Олимпийского парка и назвали его напрасной тратой государственных денег. Фото: Pilar Olivares/Reuters

Рио-де-Жанейро постигла участь предыдущих столиц Игр — Афин и Пекина. Шесть месяцев спустя олимпийские объекты уже заброшены, разрушены и разворованы местным населением, которое так и не привлекла идея развития спорта.

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