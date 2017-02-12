Ранее он занимал должности главы Министерства иностранных дел и председателя ОБСЕ. Он набрал абсолютное большинство голосов уже в первом туре голосования.

Франк-Вальтер Штайнмайер стал 12-м президентом Германии. Депутаты бундестага и делегаты земельных парламентов отдали в поддержку экс-главы МИДа Германии 931 голос. Для победы в первом туре ему было достаточно и 631 голоса.

Другие кандидаты в президенты Германии не были так популярны. Исследователь из Кельна Кристоф Буттервеге получил 128 голосов, политик Альбрехт Глазер — 42 голоса, юрист Александр Хольд — 25 голосов, а кандидат от партии «пиратов» Энгельберт Зоннеборн — 10 голосов.

На пост президента Штайнмайер был выдвинут от трех партий, входящих в правящую коалицию: Христианско-демократического союза (ХДС), Христианско-социального союза (ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Штайнмайер — политик с 20-летним стажем. Он дважды был главой МИДа, занимал должность вице-канцлера ФРГ и был соратником бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.

Церемония инаугурации Штайнмайера назначена на 19 марта. На этом посту он заменит 77-летнего Йоахима Гаука, который занимал должность президента страны с 2012 по 2017 год.

Франк-Вальтер Штайнмайер будет занимать должность президента следующие пять лет и сможет переизбраться один раз.

Президент в Германии представляет страну на международной арене и аккредитирует дипломатов, может подписывать законы, утверждать или освобождать от должности министров и выдвигать кандидатуру канцлера на рассмотрение парламента. Также президент может помиловать заключенных.

Президент руководит страной в тандеме с канцлером, должность которого на данный момент занимает Ангела Меркель.

На парламентских выборах в сентябре 2017 года станет известно, кто займет должность канцлера на следующие четыре года.

Канцлер Германии формирует правительство, председательствует в кабинете министров и решает, сколько министров там будет.

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