При наличии правонарушений на родину депортируются даже те, кто прожил в стране десятилетия и имеет детей-граждан США. Сотни людей были задержаны по всей Америке.

После неудачи с миграционным законом, запрещавшим въезд в США жителям Сирии, Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана и Йемена, президент намерен «подавить миграционное сопротивление».

По указу Дональда Трампа депортации подлежат любые нелегалы, совершившие правонарушение или подозреваемые в преступлении.

История одной из нелегалок — Гваделупы Гарсия де Райос, вынудила жителей Феникса, штат Аризона, выйти на акцию протеста. Протесты совпали с приездом в Аризону министра внутренней безопасности Джона Келли — он обсудил с губернатором штата меры борьбы с нелегальными мигрантами.

Гваделупа жила в США нелегально с 14 лет. Она пыталась воспользоваться программой президента Обамы для мигрантов, но была старше предельного возраста, указанного в программе, на четыре месяца.

В 2008 году ее задержала полиция — Гваделупа работала по поддельному паспорту. Тогда ей удалось избежать депортации — политика по отношению к нелегальным мигрантам была много мягче. Но в феврале 2017 года ее арестовали в миграционной службе, куда она пришла, чтобы отметиться.

Из-за правонарушения, зафиксированного в 2009 году, ее депортируют. Ее вернули в Мексику несмотря на то, что ее супруг и двое детей — граждане США.

Сейчас Гваделупа Гарсия де Райос находится в мексиканском городе Ногалес, а ее семья в Фениксе.

Дочь Гарсии де Райос, 14 летняя Жаклин, сказала что не может объяснить, каково это, видеть маму, которую увозят в грузовике.

«Мое сердце упало. Я никому не пожелала бы чувствовать ту боль, когда ты видишь что твою мать увозят от тебя. Или когда ты собираешь ее чемодан», — сказала девочка.

Тем временем президент Дональд Трамп обещает издать новый миграционный указ. Трамп сказал журналистам, что он будет «несколько отличаться от предыдущего» и «удивит журналистов».

Предыдущий миграционный указ президента, запрещающий въезд в США жителям семи стран с преимущественно мусульманским населением, по словам его администрации, был «направлен на защиту США от терроризма».

Под указ американского президента попадали даже те, у кого есть двойное гражданство, и люди, которые просто перелетали США транзитом.

Указ вызвал акции протеста в крупных городах США. К протесту присоединились политики, звезды и даже миллиардеры, а указ был раскритикован международными организациями.

Федеральный суд в Сиэтле, штат Вашингтон, приостановил действие миграционного указа президента Трампа о прекращении выдачи виз и приема беженцев из семи стран с преимущественно мусульманским населением.

Указ приостановлен до тех пор, пока не будет рассмотрен иск об отмене запрета, поданный в суд прокуратурой Вашингтона. Прокуратура требует отменить указ и называет его антиконституционным.

Дональд Трамп обжаловал решение суда, но Аппеляционный суд отказался восстанавливать действие указа.

Судьи постановили, что администрация президента не привела никаких доказательство того, что запрет на въезд граждан семи стран с преимущественно мусульманским населением оправдан.

Белый дом не исключает, что подаст апелляцию на решение Федерального суда штата Вашингтон в Верховный суд.

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